Die Zukunft der Beachvolleyballerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner ist geklärt. Das Duo, das bei den Olympischen Sommerspielen in Paris eine Bronzemedaille gewann, geht vorerst getrennte Wege. Hüberli will ihre Karriere fortsetzen und gibt in Kürze eine neue Partnerin bekannt. Brunner dagegen möchte eine Pause vom Spitzensporteinlegen und sich künftig der Familie widmen.



Das Ende des erfolgreichen Duos kommt nicht ganz überraschend. Auf Fragen nach dem Fortgang ihrer Karrieren haben die beiden in den vergangenen Wochen keine Antworten liefern können. Nach dem Gewinn der Bronzemedaille an den Olympischen Spielen in Paris, den anschliessenden Turniersiegen in Hamburg und an den Schweizer Meisterschaften haben sie sich eine Auszeit gegönnt, um sich zu erholen, die Zukunft zu besprechen – und Entscheide zu treffen. (abu/sda)

Bild: keystone