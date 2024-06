Mujinga Kambundji setzt an den Schweizer Meisterschaften in Winterthur über 100 m ein Ausrufezeichen. Bei den Männern triumphiert in der Königsdisziplin William Reais.



Kambundji holte nicht nur ihren 14. Schweizer Meistertitel über 100 m, mit 11,01 Sekunden bei einem Rückenwind von 0,2 m/s verbesserte sie zudem ihre an der EM in Rom aufgestellte Saisonbestleistung um acht Hundertstel. «Ich spürte, dass ich fit bin und schnell laufen kann», sagte die 32-jährige Bernerin. «Ich bin zufrieden mit der Zeit, technisch kann ich aber sicher noch besser laufen. Im Final in Rom (11,15) beschleunigte ich besser.» Kambundji setzte sich vor Salomé Kora (11,15) und Géraldine Frey (11,21) durch.



Auch bei den Männern gab es eine erfolgreiche Titelverteidigung. William Reais gewann in 10,26 Sekunden vor Enrico Güntert (10,39) und Bradley Lestrade (10,45). Allerdings hätte der 25-jährige Bündner gerne seine Bestzeit von 10,20 Sekunden aus dem Jahr 2021 unterboten.

Bild: keystone