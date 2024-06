Italien, die Slowakei und Georgien reisen mit einem Sieg an die EM-Endrunde in Deutschland.



Italien begnügte sich in Empoli mit einem 1:0-Minisieg gegen Bosnien-Herzegowina. Den einzigen Treffer erzielte Inter Mailands Mittelfeldspieler Davide Frattesi in der 38. Minute. In der wohl hochkarätigsten EM-Vorrundengruppe trifft Italien auf Spanien, Kroatien und Albanien. Ein Sieg zum Auftakt gegen Albanien ist da am kommenden Samstag wohl Pflicht.



Die Slowakei legte mit einem 4:0-Heimsieg gegen Wales eine geglückte Generalprobe auf den Rasen. Auch EM-Debütant Georgien stimmte sich mit einem 3:1 in Montenegro erfolgreich auf die erste Endrundenteilnahme ein - ohne den Basler Gabriel Sigua. (dab/sda)

Bild: keystone