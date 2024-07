Am Tennis Swiss Open in Gstaad scheitert Marc-Andrea Hüsler (ATP 226) in der Startrunde.



Das Gewitter, das am Montagabend Marc-Andrea Hüslers Startspiel auf Dienstag vertagte, half dem 28-jährigen Züricher überhaupt nicht, dem 20-jährigen Serben Hamad Medjedovic (ATP 122) dafür umso mehr. Bei der Fortsetzung am Dienstag gewann Medjedovic die Sätze 2 und 3 in 95 Minuten 7:6 (7:2) und 6:3. Am Montag hatte Hüsler den ersten Satz im Tiebreak gewonnen.



Hüsler überstand auf der ATP Tour in dieser Saison erst in Hongkong im Januar und in München im April eine Runde. In München qualifizierte er sich sogar für die Viertelfinals. (abu/sda)

Bild: keystone