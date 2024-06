Simon Ehammer lanciert die Leichtathletik-EM in Rom mit einem Ausrufezeichen aus Schweizer Sicht. Der Appenzeller brilliert in der Qualifikation im Weitsprung im ersten Versuch mit 8,41 m und kämpft am Samstag um die Medaillen.



Der 24-Jährige übernahm in der Jahres-Weltbestenliste die Führung. Zudem kam er bis auf vier Zentimeter an seinen Schweizer Rekord von 8,45 m heran. Diesen hatte er 2022 im Rahmen des Zehnkampfs von Götzis aufgestellt.



Ehammer setzt in Rom einzig auf den Weitsprung. An der WM 2022 in Eugene hatte der Mehrkämpfer den Spezialisten mit Bronze eine Medaille weggeschnappt, eine solche ist nun am Samstagabend nach dieser Qualifikation schon fast Pflicht. (hkl/sda)

Bild: keystone