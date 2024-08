Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

Jonas Vingegaard gewinnt erstmals die Polen-Rundfahrt . Der Däne blieb am Schlusstag der über sieben Etappen führenden Rundfahrt ungefährdet. Sprintsieger der letzten Etappe, die über 142,1 km von Wieliczka nach Krakau führte, war der Niederländer Olav Kooij . Letztlich triumphierte Vingegaard mit 13 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Diego Ulissi und mit deren 20 Sekunden auf seinen Teamkollegen Wilco Kelderman aus den Niederlanden. Für Vingegaard, zweifacher Tour-de-France-Sieger und heuer beim Saisonhöhepunkt in Frankreich Zweiter hinter dem Slowenen Tadej Pogacar, war es der fünfte Saisonsieg. Bester Schweizer im Schlussklassement ist mit 49 Sekunden Rückstand Yannis Voisard , der am letzten Tag noch um eine Position in den 9. Rang zurückfiel. Jan Christen klassierte sich mit knapp zwei Minuten Rückstand auf Vingegaard als 15 . (nih/sda)

Das Gigantenduell im packenden Schlussgang auf der Schwägalp zwischen Samuel Giger und Fabian Staudenmann endet mit einem Gestellten . Dies reicht den stärksten zwei Schwingern der Saison zum gemeinsamen Sieg beim letzten Bergkranzfest des Jahres . Giger wie Staudenmann schwangen im zwölfminütigen Schlussgang bis zuletzt auf Sieg, und kamen diesem auch sehr nahe. Doch weder der Schwägalp-Rekordsieger Giger noch der Berner Staudenmann – vor Wochenfrist im Schlussgang des Bernisch-Kantonalen in Burgdorf in letzter Sekunde gegen den Thurgauer spektakulär siegreich – gelang der entscheidende Wurf. Weil beide für ihre aktive Schwingweise jeweils 9,00 Punkte erhielten, blieben sie in der Endabrechnung vorne. Während Staudenmann auf der Schwägalp zum ersten Mal triumphierte, steht Giger nun als sechsfacher Sieger da. Zuletzt hatte der 26-Jährige das heimische Fest vor zwei Jahren gewonnen. Nur einen Viertelpunkt hinter dem Duo Giger/Staudenmann folgten mit Armon Orlik, dessen Bruder Curdin Orlik, Adrian Walther, Bernhard Kämpf und Lario Kramer fünf weitere Schwinger, die sich bei einem Schlussgang-Gestellten mit 8,75 Punkten ebenfalls über den Festsieg hätten freuen dürfen. (nih/sda)

gewinnt die. Auf derlangen Streckesetzt sich der Australier im Sprint gegen dendurch.Der Belgier van Aert, am Samstag im Auftaktzeitfahren über 12 km Dritter, übernahm das rote Leadertrikot dank der Bonifikation von sechs Sekunden für den 2. Rang. Damit überholte er den Zeitfahrsieger Brandon McNulty um drei Sekunden.riss mit zwei anderen Fahrern knapp 30 km vor dem Ziel aus dem Feld aus, wurde aber nach nur einem Kilometer wieder eingeholt. Gut zehn Kilometer später entschied Küng die zweite und letzte Bergwertung des Tages für sich und wird damit am Montag im Trikot desstarten. In derder dreiwöchigen Rundfahrt liegt Küng, der in Ourem den 17. Platz belegte, mit neun Sekunden Rückstand anverlor gut eine Minute auf die Spitze und blieb imjedoch auf. (nih/sda)

⚡️ Suffering until the final… to win 🙌. 👊 🇦🇺 @kaden_groves - @AlpecinDCK 🥵Sufrir hasta el final... para celebrar 🤩 #LaVuelta24 pic.twitter.com/FAsS7Gqc5E

Martin Fuchs gewinnt auf Conner Jei den Grossen Preis des CSIO Dublin. Der 32-jährige Zürcher setzt sich im Stechen gegen sechs weitere im Normalparcours fehlerfrei gebliebene Paare durch. Gegenüber dem zweitklassierten Iren Mark McAuley auf Lady Amaro war Fuchs im Stechen um fünf Hundertstel schneller. Zwei weitere Hundertstel zurück belegte der Amerikaner Aaron Vale auf Carissimo den 3. Platz. Fuchs, der zuletzt an den Sommerspielen in Paris im Normalparcours wegen eines Fehlers am letzten Hindernis das Stechen um die Medaillen verpasst hatte, sicherte sich mit seinem Sieg in der mit einer halben Million Euro dotierten Prüfung den Sieger-Check über 165'000 Euro. (nih/sda)

Nach dem Sieg über die gestrige Mitteldistanz kam Aebersold mit dem Gelände erneut gut zurecht. Die Schwedin Tove Alexandersson war ihren Konkurrentinnen jedoch physisch überlegen und sicherte sich die Goldmedaille mit über vier Minuten Vorsprung . Hinter der drittklassierten Norwegerin Andrine Benjaminsen blieb Natalia Gemperle nur der 4. Platz . Bei den Männern zeigte Routinier Hubmann, dass er auch noch mit 41 Jahren zur Weltspitze gehört. Er musste sich einzig Langdistanz-Spezialist Kasper Fosser aus Norwegen geschlagen geben. Bronze gewann der Finne Miika Kirmula . Mit Fabian Aebersold auf Rang fünf, Martin Hubmann auf Rang acht und Joey Hadorn auf Rang neun liefen drei weitere Schweizer unter die ersten zehn. Abgeschlossen werden die Europameisterschaften in Ungarn am Dienstag mit der Staffel. (nih/sda)

Die Schweizer Orientierungsläufer gewinnen an der EM in Ungarn auch über die Langdistanz zwei Medaillen. Simona Aebersold und Daniel Hubmann holen beide Silber .

Real Madrid enttäuschte bei seinem Saisonstart in La Liga. Der Titelverteidiger musste sich bei Mallorca mit einem 1:1 begnügen. Der Brasilianer Rodrygo brachte die Königlichen nach 13 Minuten in Front. Nach 53 Minuten schaffte der Kosovare Muriqi für den Aussenseiter den Ausgleich. Kylian Mbappé hatte bei seinem zweiten Einsatz für seinen neuen Klub zweimal die Möglichkeit, den Sieg sicherzustellen, scheiterte aber beide Male an Mallorcas slowakischem Torhüter Greif. Die frustrierten Madrilenen beendeten die Partie nach einem Platzverweis gegen den französischen Verteidiger Mendy kurz vor Ablauf der Nachspielzeit zu zehnt. (abu/sda)

Nach dem besten Schlussgang in der Geschichte des Berner Kantonalen ist die Welt im Bernbiet wieder in Ordnung. Aber auf der Schwägalp kämpft Fabian Staudenmann am Sonntag im ersten Gang gegen Werner Schlegel auch gegen die Dämonen des Zweifels

Ein Blick weit zurück zeigt uns, welch schicksalsschwerer Tag der letzte Sonntag im Bernbiet war. Am 22. August 2010 wird der Kanton Bern an einem heissen Sommertag endlich wieder eine Monarchie. Kilian Wenger besteigt im Rahmen des Eidgenössischen Schwingfestes in Frauenfeld den Thron. Von diesem Tag an haben die Bernerinnen und Berner nach den Rücktritten von Adrian Käser (1999) und Silvio Rüfenacht (2004) endlich, endlich wieder einen König