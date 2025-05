Nico Hischier kommt wieder an die WM. Bild: keystone

4 NHL-Schweizer kommen an die WM – Fall von Fiala noch offen, Ambühl und Moy wohl dabei

Mehr «Sport»

Patrick Fischer hat es spannend gemacht: Viel später als erwartet gab er das vorläufige Schweizer Kader für die Eishockey-WM bekannt.

Schon etwas früher war klar, dass die Nati für das Turnier in Dänemark und Schweden auf einiges an NHL-Verstärkung zählen darf. Verteidiger J.J. Moser von den Tampa Bay Lightning hat seine Teilnahme ebenso offiziell bestätigt wie das Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler von den New Jersey Devils. Der Verband hat dies mit Video-Nachrichten auf Instagram kommuniziert.

Noch offen ist der Fall von Kevin Fiala, dessen WM-Teilnahme bislang noch nicht bestätigt ist. Der Verband betont allerdings, dass weitere Kaderanpassungen fortlaufend bekanntgegeben werden. Geplatzt ist der WM-Traum für Verteidiger Roger Karrer, sowie die Stürmer Fabian Ritzmann, Sven Senteler und Samuel Walser.

Weiterhin auf ihr WM-Debüt hoffen dürfen Nicolas Baechler, Simon Knak, Tyler Moy, Dario Rohrbach und Sandro Schmid. Auch Andres Ambühl ist weiterhin im Kader dabei. Allerdings werden einige dieser Spieler vor dem offiziellen Turnierstart noch aus dem Kader gestrichen werden. Fischer nimmt im Normalfall 3 Torhüter, 8 Verteidiger und 14 Stürmer an eine WM mit. Sollte auch Kevin Fiala die Nati noch verstärken, müssten wohl noch je ein Verteidiger und Stürmer die Heimreise antreten.

Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (EV Zug)



Verteidiger (9): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC), Michael Fora (HC Davos), Andrea Glauser (Lausanne HC), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils)



Stürmer (14): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils), Grégory Hofmann (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron).

Die WM in Schweden und Dänemark beginnt für die Schweiz am Freitag, 9. Mai mit dem Spiel gegen Tschechien.

Prominente Verstärkung für Kanada

Kanada kann für die Eishockey-Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark auf prominente Verstärkung zählen. Der Verband hat in der Nacht auf Montag bestätigt, dass Sidney Crosby am Turnier in Skandinavien teilnehmen wird. Medienberichten zufolge soll Nathan MacKinnon sich seinem guten Freund anschliessen.

Damit katapultieren sich die Ahornblätter natürlich sofort in die Rolle des Topfavoriten. Neben Crosby und MacKinnon sind auch die Verteidiger Brandon Montour, Travis Sanheim und MacKenzie Weegar sowie die jungen Stürmertalente Macklin Celebrini und Adam Fantilli Teil des Teams. (abu)