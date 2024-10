Manchester United gibt in der 2. Runde der Europa League einmal mehr kein gutes Bild ab. Der englische Rekordmeister gibt beim FC Porto eine 2:0-Führung aus der Hand und mausert sich in der Nachspielzeit in Unterzahl zu einem 3:3.



Marcus Rashford und Rasmus Höjlund brachten Manchester in Porto in den ersten 20 Minuten mit zwei Längen in Führung. In der Folge drehten Pepê (der 26-jährige Brasilianer, nicht der im Sommer mit 41 Jahren zurückgetretene Portugiese) und Doppeltorschütze Samuel Omorodion Aghehowa das Spiel für die Gastgeber. Nachdem Bruno Fernandes wie schon am Wochenende in der Premier League vorzeitig des Feldes verwiesen worden war, sicherte Harry Maguire den Gästen in der 91. Minute zumindest noch einen Punkt.



Nach zwei Runden ist der Europa-League-Topfavorit aus Manchester dennoch weiter ohne Sieg. Am ersten Spieltag hatte die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag gegen Twente Enschede zuhause nur 1:1 gespielt.

Eintracht Frankfurt rehabilitierte sich derweil für sein 3:3-Heimremis gegen Viktoria Pilsen in der Auftaktrunde durch drei späte Gegentore. Der deutsche Europa-League-Sieger von 2022 gewann bei Besiktas Istanbul unter anderem dank zwei frühen Treffern 3:1. Aufseiten der Türken verpasste Ciro Immobile den zeitnahen Anschlusstreffer durch einen schwach getretenen Penalty. Erst in der Nachspielzeit kamen die Gastgeber zum 1:3.



