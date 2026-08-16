Die topgesetzten Schweden Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson krönten sich in Stare Jablonki überlegen zu Europameistern im Beachvolleyball. Im Final setzten sich die erst 21 und 20 Jahre alten Skandinavier 21:18, 18:21,15:10 gegen die norwegischen Olympiasieger und Ex-Weltmeister Anders Mol/Christian Sörum durch.
Die Schweden verloren erst den zweiten Satz im ganzen Turnier – der andere war im Viertelfinal gegen das Schweizer Duo Adrian Heidrich/Yves Haussener. Bei den Frauen triumphierten die Niederländerinnen Katja Stam/Raisa Schoon. (ram/sda)
Die Schweden verloren erst den zweiten Satz im ganzen Turnier – der andere war im Viertelfinal gegen das Schweizer Duo Adrian Heidrich/Yves Haussener. Bei den Frauen triumphierten die Niederländerinnen Katja Stam/Raisa Schoon. (ram/sda)