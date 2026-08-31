Johan Manzambi muss weiter auf seinen ersten Einsatz mit Aston Villa warten. Der seit der WM verletzte Schweizer Nationalspieler sieht das 0:1 von Aston Villa im Heimspiel gegen Arsenal von der Tribüne aus.



Aston Villa legte in den ersten beiden Runden der Premier League einen Fehlstart hin. Nach dem brutalen 0:4 in Brighton zum Auftakt besiegelte Bukayo Saka in der 59. Minute die Niederlage des Europa-League-Gewinners gegen den englischen Meister. Die Londoner haben ihrerseits mit zwei Siegen die Titelverteidigung ideal begonnen.



Manzambi, der seit einigen Tagen wieder im Mannschaftstraining ist, dürfte entweder an diesem Wochenende beim Aufsteiger Hull City oder in der darauffolgenden Woche in der Champions League gegen Brügge zum ersten Einsatz mit seinem neuen Klub kommen. Gemäss Trainer Unai Emery steht das Debüt des Genfers kurz bevor. (sda)