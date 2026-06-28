George Russell hat sich die Pole-Position für den GP von Österreich gesichert. Der Mercedes-Fahrer profitierte in Spielberg von einem Unfall des Red-Bull-Piloten Max Verstappen kurz vor Ende des Qualifying. Wegen der anschliessend geschwenkten Gelben Flaggen konnte keiner mehr seine Zeit verbessern. Auch Russell selbst nahm die letzten Kurven bei Gelben Flaggen, die Jury sah aber von einer Disqualifikation ab.



Hinter Russell platzierten sich Charles Leclerc im Ferrari und dessen Teamkollege, der Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Verstappen belegte trotz seines Unfalls den fünften Rang. Der WM-Führende Kimi Antonelli, der im Mercedes im Q1 und Q2 die Bestzeit aufgestellt hatte, startet von Position 4.(ram/sda)