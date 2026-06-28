klar24°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Audrey Werro siegt in Paris

Sport-News

Moser und Werro siegen in Paris +++ Gretchen Walsh bricht den Weltrekord

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
28.06.2026, 19:5428.06.2026, 22:02
Schicke uns deinen Input
Gretchen Walsh bricht den Weltrekord über 50 m Crawl
Die Amerikanerin Gretchen Walsh hat am Sonntag in Rom mit 23,55 Sekunden den Weltrekord über 50 m Crawl gebrochen. Dieser hatte erst seit neun Tagen Bestand.

Walsh war vier Hundertstel schneller als ihre Landsfrau Kate Douglass, die am 19. Juni in Indianapolis nach 23,59 Sekunden angeschlagen und ihrerseits die Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström aus dem Jahr 2023 um zwei Hundertstel unterboten hatte. Die 23-jährige Walsh hält derzeit auch den Weltrekord über 100 m Delfin. (car/sda/afp)


Angelica Moser siegt in Paris
Mit Stabhochspringerin Angelica Moser stieg beim Diamond-League-Meeting in Paris nach Audrey Werro eine zweite Schweizerin zuoberst auf das Podest.

Die 28-Jährige übersprang als einzige die Marke von 4,77 m und feierte ihren zweiten Sieg in der Diamond League nach jenem vor zwei Jahren in Marrakesch. (car/sda)


Audrey Werro siegt am Diamond League in Paris
Audrey Werro gelingt beim Diamond-League-Meeting in Paris ein weiterer Traumlauf. Die Freiburgerin unterbietet ihren Schweizer Rekord über 800 m in 1:53,80 Minuten um 18 Hundertstel.

Für Werro, die schon zuvor die drittbeste Zeit der Geschichte inne hatte, ist es der vierte Sieg in Serie in der Diamond League. Dies hat vor ihr noch keine Schweizerin geschafft. (car/sda)



Anna Jurt gewinnt den Weltcupfinal in Budapest
Historischer Erfolg für Pentathlon Suisse: Die Obwaldnerin Anna Jurt gewinnt den Weltcupfinal in Budapest. Für die 24-Jährige ist es der erste Weltcupsieg und der bislang grösste Erfolg ihrer Karriere.

Die EM-Bronzemedaillengewinnerin von 2024 bewies im Final der besten 36 Athletinnen der Saison eindrücklich ihre Nervenstärke. Als Fünfte in den entscheidenden Laser Run gestartet, lief sie ein taktisch perfektes Rennen und arbeitete sich kontinuierlich an die Spitze vor. (car/sda)






Jan Christen doppelt nach
Drei Tage nach seinem Sieg im Zeitfahren hat sich Jan Christen auch im Strassenrennen zum Schweizer Meister gekürt. Der Radprofi vom UAE-Team Emirates feierte im jurassischen Courtételle einen Erfolg nach langer Soloflucht.

Silber und Bronze gingen an Fahrer aus der zweiten Reihe. Valentin Darbellay kam 14 Sekunden nach Christen ins Ziel, der erst 20-jährige Melk Zumstein büsste 25 Sekunden ein und klassierte sich damit noch vor Ex-Meister Marc Hirschi, der Vierter wurde. (ram)
Schlegel triumphiert am NOS
Zum dritten Mal in Folge gewinnt Werner Schlegel das Nordostschweizer Teilverbandsfest. Im Schlussgang im thurgauischen Güttingen legte er seinen Toggenburger Kollegen Damian Ott ins Sägemehl.

Ott aus Dreien war mit vier Maximalnoten und einem Gestellten gegen Schwingerkönig Armon Orlik in den Schlussgang gezogen. Der Hemberger Schlegel konnte nach einer überraschenden Auftaktniederlage gegen den Nordwestschweizer Gast Adrian Odermatt vier Siege aneinander reihen. (ram)

Kälin schraubt Siebenkampf-Rekord hoch
Annik Kälin hat beim Mehrkampf-Meeting im deutschen Ratingen mit einem neuen Schweizer Rekord im Siebenkampf triumphiert. Die Bündnerin schaffte 6819 Punkte und damit 93 Zähler mehr als bei ihrem Sieg Ende Mai in Götzis.

Nach einem nahezu perfekten ersten Wettkampftag mit 3974 Zählern liess sich die 26-Jährige auch am Sonntag nicht mehr vom Rekordkurs abbringen. Sie gewann überlegen mit Jahresweltbestleistung. (ram/sda)
U19-Juniorinnen starten mit Punktgewinn
Das Schweizer U19-Nationalteam der Frauen überrascht an der Fussball-EM in Bosnien-Herzegowina. Zum Auftakt gelingt dem Team von Trainerin Veronica Maglia ein 2:2 gegen Rekordsieger Spanien.

Die Schweizerinnen gingen in Sarajevo nach 34 Minuten durch ein herrliches Tor von Emilie Mece (Video) in Führung, mussten jedoch postwendend den Ausgleich hinnehmen. Als Ainoa Gomez in der 63. Minute mit ihrem zweiten Treffer die Führung für Spanien gelang, schien das Spiel den erwarteten Ausgang zu nehmen. Doch die Schweizerinnen steckten nicht auf und kamen drei Minuten vor dem Ende durch einen verwandelten Penalty von Emanuela Pfister zum gemessen an Spielanteilen und Abschlüssen glücklichen Ausgleich. (ram/sda)
Japaner schreibt MotoGP-Geschichte
Der Japaner Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) hat am Sonntag in Assen den Grand Prix der Niederlande gewonnen. Er siegte in der Königsklasse als erster Japaner seit Makato Tamada vor 22 Jahren.

Ogura liess zwei Spanier hinter sich: Teamkollege Raul Fernandez und Jorge Martin (Aprilia), der mit diesem Podestplatz die Führung in der Weltmeisterschaft übernahm.

Der vor dem Rennen führende Italiener Marco Bezzecchi (Aprilia) stürzte in der dritten Runde mit fast 200 km/h schwer. Er war bei Bewusstsein und wurde zunächst ins medizinische Zentrum der Rennstrecke gebracht, bevor er zur Untersuchung ins Krankenhaus von Groningen verlegt wurde. (ram/sda)
video: srf
Kälin erneut auf Rekordkurs
Annik Kälin ist ein nahezu perfekter erster Tag im Siebenkampf von Ratingen gelungen. Die Bündnerin steuert auf eine Marke von über 6800 Punkten zu. Erst vor einem Monat hatte sie ihren Schweizer Rekord auf 6726 Punkte verbessert.

Kälin lancierte den Wettkampf mit einem Exploit: Sie gewann die 100 m Hürden in 12,60 Sekunden und verbesserte ihre persönliche Bestzeit um 27 Hundertstel. Sie war damit schneller als Weltmeisterin Ditaji Kambundji in diesem Jahr. Kälin schaffte auch im 200-m-Lauf in 23,00 Sekunden eine persönlichen Bestwert. Und die 1,75 m im Hochsprung und die 14,00 m im Kugelstossen dürfen sich ebenfalls sehen lassen. (ram/sda)
Russell nach Verstappen-Crash auf Pole
George Russell hat sich die Pole-Position für den GP von Österreich gesichert. Der Mercedes-Fahrer profitierte in Spielberg von einem Unfall des Red-Bull-Piloten Max Verstappen kurz vor Ende des Qualifying. Wegen der anschliessend geschwenkten Gelben Flaggen konnte keiner mehr seine Zeit verbessern. Auch Russell selbst nahm die letzten Kurven bei Gelben Flaggen, die Jury sah aber von einer Disqualifikation ab.

Hinter Russell platzierten sich Charles Leclerc im Ferrari und dessen Teamkollege, der Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Verstappen belegte trotz seines Unfalls den fünften Rang. Der WM-Führende Kimi Antonelli, der im Mercedes im Q1 und Q2 die Bestzeit aufgestellt hatte, startet von Position 4.(ram/sda)
video: srf
Häberlin verteidigt Meistertitel
Die Schweizer Meisterin auf der Strasse heisst wie im Vorjahr Steffi Häberlin. Die 28-jährige Thurgauerin setzte sich im jurassischen Courtételle nach langer Vorausfahrt durch.

Für Häberlin wurde es aber eng, als Verfolgerin Marlen Reusser in die Pedalen trat. Am Ende verpasste die Bernerin den Titel um zwei Sekunden. Bronze ging nach 102 Kilometern an Jasmin Liechti. (ram)
Kälin fulminant über die Hürden
Annik Kälin hat den Siebenkampf im deutschen Ratingen mit einem Exploit lanciert. Sie gewann die 100 m Hürden in 12,60 Sekunden. Sie verbesserte ihre persönliche Bestzeit um 27 Hundertstel. Und mit diesem Coup unterbot die Bündnerin sogar die Schweizer Saisonbestzeit von Weltmeisterin Ditaji Kambundji um zwei Hundertstel.

Kälin war bereits fulminant in die Sommersaison gestartet. Vor einem Monat gewann sie das Mehrkampf-Meeting in Götzis und steigerte dabei ihren Schweizer Siebenkampf-Rekord auf 6726 Zähler. (ram/sda)
McKenna als Nummer 1 gedraftet
Gavin McKenna wurde von den Toronto Maple Leafs als erster Spieler im diesjährigen NHL-Draft gezogen. An zweiter Stelle wurde Ivar Stenberg gedraftet. Die San Jose Sharks entschieden sich für den schwedischen Stürmer, der in 43 Partien 33 Punkte für Frölunda in der schwedischen Liga sammelte.

Aus der Schweiz hat Lars Steiner die grössten Chancen, von einem Team gedraftet zu werden. In der ersten Runde wurde der 18-Jährige nicht berücksichtigt. (car/sda)
Liebe Userinnen und User

Wir schliessen in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nach einer Weile. Dies, weil sich die Gegebenheiten oft so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Endlich – der Tausch Connor Hughes gegen Romain Loeffel ist vollzogen
Es ist vollbracht, die längsten Transferverhandlungen unserer Geschichte sind abgeschlossen und der SC Bern hat sein Torhüterproblem gelöst: Connor Hughes wechselt im Tausch mit Verteidiger Romain Loeffel von Lausanne nach Bern. Aber es gibt beim SCB eine bange Frage.
Die Lösung des Torhüterproblems durch ein Tauschgeschäft hat sich seit unserer ersten Story zum Thema am 10. Januar (Grosses Kino beim SCB – «Nullnummern» und Dealen mit Lausanne) über gut fünf Monate hingezogen.
Zur Story