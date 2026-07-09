Dasinvergibt die zweite von drei Wildcards an. Für den 23-jährigen Berner ist es das erste Turnier dieser Kategorie in diesem Jahr. Stricker (ATP 343), der 2023 am US Open in die Achtelfinals und in der Folge in die Top 100 der Weltrangliste stürmte, kämpfte in der Zwischenzeit mit Verletzungs- und Motivationsproblemen. Er will sich nun wieder nach vorne kämpfen. Bei bisher fünf Teilnahmen in Gstaad erreichte er 2022, 2023 und im letzten Jahr die Achtelfinals.Die erste Wildcard ging an den 23-jährigen Aargauer Jérôme Kym (ATP 196). Stan Wawrinka seinerseits rückt direkt ins Hauptfeld nach, wie am Mittwoch bekannt wurde. Damit bleibt den Veranstaltern noch eine Wildcard, die sie vergeben können. Das Sandturnier im Saanenland findet vom 11. bis 19. Juli statt. (riz/sda)