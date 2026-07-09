Die Ski-Welt trauert um. Der ehemalige Weltcupfahrer aus den USA ist im Alter von 41 Jahren überraschend gestorben.«Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning, einem ehemaligen Skifahrer und Trainer des US-Skiteams, dessen Einfluss auf unseren Sport weit über seine aktive Wettkampfkarriere hinausreichte», schreibt das US-Skiteam auf Social Media. «Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Kindern.»Lanning galt als furchtloser Fahrer, der auf der Piste stets ans Limit ging. Sein kompromissloser Stil brachte jedoch auch zahlreiche Verletzungen mit sich. Deshalb bestritt der Speedspezialist lediglich 42 Weltcuprennen. Dreimal schaffte er es in die Top Ten, ein Podestplatz blieb ihm allerdings verwehrt.Mit nur 25 Jahren musste er nach einem schweren Sturz in Lake Louise im November 2009 seine Aktivkarriere beenden. Lanning verlor die Kontrolle über seine Ski und zog sich dabei einen Halswirbelbruch sowie eine schwere Verletzung am linken Knie zu. Nach seinem Karriereende arbeitete er als Trainer für die Speed-Disziplinen beim US-Skiteam.Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. (car/sda)