hat die Hauptprobe fürs US Open gewonnen. Die Amerikanerin schlug im Final desihre Landsfrau Jessica Pegula 6:2, 6:4. Den zweiten Turniersieg in Cincinnati darf Gauff als gutes Omen betrachten: Nach ihrer Premiere vor drei Jahren sicherte sie sich in Flushing Meadows anschliessend auch ihren ersten Grand-Slam-Titel.Bei den Männern hatals erster Franzose seit zwölf Jahren ein ATP-1000-Turnier gewonnen. Im Final bezwang er den Amerikaner Frances Tiafoe 6:3, 1:6, 6:0. Mit dem Sieg setzte der 22-jährige Fils seinen starken Leistungen in diesem Jahr die Krone auf. In Miami und in Madrid erreichte er die Halbfinals, in Indian Wells und in Montreal die Viertelfinals. Im April gewann er zudem das 500er-Sandplatzturnier in Barcelona. Dank seinem fünften Turniersieg auf der ATP-Tour rückt Filsvor, so gut war er noch nie. (ram/sda)