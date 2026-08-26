Belinda Bencic und Flavio Cobolli stehen beim US Open in den Halbfinals des Mixed-Turniers. Das Duo besiegte im Viertelfinal Serena Williams und Carlos Alcaraz. Bencic/Cobolli setzten sich mit 5:4 (7:4), 4:1 gegen die 44-jährige US-Amerikanerin und ihren spanischen Partner durch.
Im Halbfinal treffen sie in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit nun auf das Ehepaar Jelina Switolina und Gaël Monfils, die im Viertelfinal die Doppelspezialisten Katerina Siniakova und Henry Patten besiegten. Bencic, die vor zehn Tagen bei ihrem Auftakt in Cincinnati verletzungsbedingt aufgeben musste, hat sich sichtlich erholt, auch wenn sie einen Verband um den linken Oberschenkel trug. Im Platzinterview nach der Partie betonte sie jedoch: «Ich glaube, dass Flavio den Unterschied gemacht hat. Er hat uns während des gesamten Spiels getragen.» (ram/sda)
Im Halbfinal treffen sie in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit nun auf das Ehepaar Jelina Switolina und Gaël Monfils, die im Viertelfinal die Doppelspezialisten Katerina Siniakova und Henry Patten besiegten. Bencic, die vor zehn Tagen bei ihrem Auftakt in Cincinnati verletzungsbedingt aufgeben musste, hat sich sichtlich erholt, auch wenn sie einen Verband um den linken Oberschenkel trug. Im Platzinterview nach der Partie betonte sie jedoch: «Ich glaube, dass Flavio den Unterschied gemacht hat. Er hat uns während des gesamten Spiels getragen.» (ram/sda)