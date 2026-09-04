Real Madrid kassiert die erste Niederlage seit der Rückkehr von Trainer José Mourinho. In der 4. Runde der spanischen Meisterschaft verlieren die Madrilenen das Duell der Champions-League-Teilnehmer bei Betis Sevilla mit 0:1.
Das einzige Tor erzielte der Ire Troy Parrott, der nach seinem Wechsel von Alkmaar zum ersten Mal für seinen neuen Klub traf. In der 81. Minute war der Stürmer nach einem Eckball erfolgreich. Das mit drei Siegen in die Meisterschaft gestartete Real Madrid verpasste den Ausgleich in der Schlussphase unter anderem durch einen von Kylian Mbappé verschossenen Penalty. (riz/sda)
Das einzige Tor erzielte der Ire Troy Parrott, der nach seinem Wechsel von Alkmaar zum ersten Mal für seinen neuen Klub traf. In der 81. Minute war der Stürmer nach einem Eckball erfolgreich. Das mit drei Siegen in die Meisterschaft gestartete Real Madrid verpasste den Ausgleich in der Schlussphase unter anderem durch einen von Kylian Mbappé verschossenen Penalty. (riz/sda)