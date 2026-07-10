Ronja Blöchlinger schafft in Vallnord in Andorra zum zweiten Mal in dieser Saison im Short Track und zum dritten Mal insgesamt den Sprung aufs Podest. Sie wird Dritte. Mit dem 3. Rang von Blöchlinger bauten die Schweizerinnen ihre beeindruckende Podestserie im Short Track auf 13 Rennen aus. Die 25-jährige Appenzellerin kam zeitgleich hinter der Schwedin Jenny Rissveds und der Österreicherin Laura Stigger ins Ziel, was zeigt, wie knapp sie an ihrem ersten Weltcupsieg in der Elitekategorie vorbeischrammte.
Mit Nicole Koller (4.), Alessandra Keller (5.) und Sina Frei (8.) klassierten sich drei weitere Schweizerinnen in den Top Ten. Letztere verteidigte mit diesem Resultat die Führung in der Gesamtwertung im Short Track. Allerdings beträgt ihr Vorsprung auf Rissveds, die in dieser Disziplin ihren zweiten Sieg in Folge feierte, nur noch 30 Punkte. (riz/sda)
Mit Nicole Koller (4.), Alessandra Keller (5.) und Sina Frei (8.) klassierten sich drei weitere Schweizerinnen in den Top Ten. Letztere verteidigte mit diesem Resultat die Führung in der Gesamtwertung im Short Track. Allerdings beträgt ihr Vorsprung auf Rissveds, die in dieser Disziplin ihren zweiten Sieg in Folge feierte, nur noch 30 Punkte. (riz/sda)