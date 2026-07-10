Die Schweizer OL-Team bleibt an derin Genua in den. Mit Simona Aebersold verpasste eine der grossen Favoritinnen auf die Medaillen den Sprung unter die besten sechs. Besser machte es Lilly Graber. Eine Medaille gab es aber auch für sie nicht. Im Final konnte die 23-Jährige einige Posten vor dem Ziel nicht mehr mit den Topläuferinnen mithalten. Am Ende resultierte für Graber der sechste und letzte Rang im Final. Den Sieg sicherte sich die Tschechin Tereza Rauturier im Zielsprint vor der Schwedin Karolin Ohlsson und Pia Young Vik aus Norwegen.Bei den Männern bliebebenfalls ohne Medaille. Er verpasste die Podestplätze als Vierter mit 1,7 Sekunden Rückstand auf den drittplatzierten Schweden Isac van Krusentierna jedoch deutlich knapper als Graber. Den Sieg sicherte sich der Franzosevor dem Finnen Akseli Ruohola. (riz/sda)