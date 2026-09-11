Zum Auftakt der neuen NFL-Saison kam es direkt zur Neuauflage des Super-Bowl-Duells. Und auch dieses Mal setzten sich die Seattle Seahawks gegen die New England Patriots durch. Anders als im Endspiel vom Februar, als Seattle 29:13 gewann, war es dieses Mal aber eine äusserst knappe Partie. Die Seahawks-Offensive hatte nach der frühen Verletzung von Quarterback Sam Darnold lange grosse Probleme, zur Pause führten die Patriots 7:0.



In der zweiten Halbzeit führte Ersatz-Quarterback Drew Lock die Seahawks aber noch zu einem Touchdown und zwei Field Goals, die Kicker Jason Myers verwandelte. Am Ende lag es jedoch vor allem an der einmal mehr hervorragenden Defensive, dass sich der Titelverteidiger 13:10 durchsetzte. Drei Interceptions unterliefen Patriots-Quarterback Drake Maye – unter anderem die spielentscheidende wenige Sekunden vor Schluss in der Endzone der Seahawks. (nih)