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Nach Covid-Fälschungskandal: IIHF sperrt Patrick Fischer für 4 Jahre

Patrick Fischer a aimé la réaction de son équipe face à la Tchéquie
Patrick Fischer erhält von der IIHF eine Sperre aufgebrummt.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Nach Covid-Fälschungsskandal: IIHF sperrt Patrick Fischer lange

10.09.2026, 10:5010.09.2026, 10:57

Die Konsequenzen nach dem Covid-Fälschungsskandal sind für den ehemaligen Schweizer Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer noch nicht ausgestanden. Wie die NZZ berichtet, hat der Internationale Eishockeyverband IIHF den 51-jährigen Zuger für vier Jahre gesperrt. Noch ist unklar, ob Fischer das Urteil anfechten möchte. Er berät sich derzeit noch mit seiner Entourage über das weitere Vorgehen.

Fischer dürfe so sicher bis 2030 keine Nationalteams betreuen. Nach dem Aus beim Schweizer Verband hätten insbesondere der deutsche und der tschechische Eishockeyverband Interesse bekundet, Fischer als Nationaltrainer anzustellen. Der Schweizer lehnte die Anfragen allerdings ab.

Im Urteil der IIHF seien Tätigkeiten als Klubtrainer nicht eingeschlossen. Es besteht also weiterhin die Möglichkeit, dass Fischer im Zeitraum der Sperre an die Bande zurückkehrt. Noch sei allerdings offen, ob Swiss Sports Integrity (SSI) die Sperre der IIHF übernimmt. Tut die zuständige Schweizer Behörde das, wäre eine Anstellung im hiesigen Hockey ebenfalls ausgeschlossen.

Vor rund zwei Wochen äusserte sich Fischer selbst erneut zum Fälschungsskandal rund um seine Person und schlug dabei erstmals andere Töne an. Der vierfache Vizeweltmeister zeigte Reue und Schuldgefühle: «Ich habe einen Fehler gemacht, und ich habe ihn unzählige Male durchdacht. Es tut mir leid für alle, die wegen mir leiden mussten.» In einem ersten Statement im Juli stellte er sich noch als Opfer dar.

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Kurz vor der Heim-WM im Mai musste Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer gehen, nachdem er einem SRF-Journalisten verraten hatte, dass er während der Corona-Pandemie mit einem gefälschten Impfzertifikat an die Olympischen Spiele 2022 nach Peking gereist war. Vor wenigen Tagen schloss auch der Schweizerische Eishockeyverband (SIHF) eine Untersuchung zum Fall Fischer ab, veröffentlichte die Resultate aber nicht. (abu)

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24 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Lil Buoy aka Yung Speedo
10.09.2026 10:54registriert März 2020
Absolut konsequent von der IIHF. Regeln ohne Konsequenzen bringen niemandem etwas - und Fischer wusste schon damals genau was er tat.
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_Momo_
10.09.2026 10:52registriert August 2025
Gut so. Die Impfung war nicht zwingend und es stand jedem frei ob er diese machen will oder nicht.

Aber steh auch zu deinen Entscheidungen und stell dich den Konsequenzen die daraus entstehen.
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DonSamotti
10.09.2026 10:48registriert Juni 2019
TOP! ich bin positiv überrascht, dass das ganze auf internationaler Ebene nun doch Konsequenzen für Fischer hat.
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