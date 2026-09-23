Der nochdes Dänen beim Zweitligisten wurdeDer 34-Jährige warwährend eines Länderspiels der dänischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine. Obwohl Eriksen schnell wieder bei Bewusstsein war und aus eigener Kraft zu einem Krankenwagen ging, wurden Erinnerungen an die EM 2021 wach, als er nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden musste und einen Herzschrittmacher implantiert bekam.«Im Moment ist es für mich wichtig, nah bei meiner Familie in Dänemark zu sein», liess der 151-fache Nationalspieler, der in seiner Karriere unter anderem für Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, Inter Mailand und Manchester United spielte, nun verlauten. Ob das Ende seiner Zeit in Niedersachsen auch dasbedeutet,. (nih/sda/dpa)