Christian Eriksen wird nicht mehr zum VfL Wolfsburg zurückkehren. Der noch bis zum 30. Juni 2027 laufende Vertrag des Dänen beim Zweitligisten wurde einvernehmlich aufgelöst.
Der 34-Jährige war Anfang Juni während eines Länderspiels der dänischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Obwohl Eriksen schnell wieder bei Bewusstsein war und aus eigener Kraft zu einem Krankenwagen ging, wurden Erinnerungen an die EM 2021 wach, als er nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden musste und einen Herzschrittmacher implantiert bekam.
«Im Moment ist es für mich wichtig, nah bei meiner Familie in Dänemark zu sein», liess der 151-fache Nationalspieler, der in seiner Karriere unter anderem für Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, Inter Mailand und Manchester United spielte, nun verlauten. Ob das Ende seiner Zeit in Niedersachsen auch das Ende seiner Karriere bedeutet, liess Eriksen offen. (nih/sda/dpa)
Der 34-Jährige war Anfang Juni während eines Länderspiels der dänischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Obwohl Eriksen schnell wieder bei Bewusstsein war und aus eigener Kraft zu einem Krankenwagen ging, wurden Erinnerungen an die EM 2021 wach, als er nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden musste und einen Herzschrittmacher implantiert bekam.
«Im Moment ist es für mich wichtig, nah bei meiner Familie in Dänemark zu sein», liess der 151-fache Nationalspieler, der in seiner Karriere unter anderem für Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, Inter Mailand und Manchester United spielte, nun verlauten. Ob das Ende seiner Zeit in Niedersachsen auch das Ende seiner Karriere bedeutet, liess Eriksen offen. (nih/sda/dpa)