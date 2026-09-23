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Sportnews-Ticker: Christian Eriksen löst Vertrag in Wolfsburg auf

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Däne Eriksen löst Vertrag in Wolfsburg auf +++ Mexikos WM-Coach übernimmt Valencia

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
23.09.2026, 15:0923.09.2026, 16:12
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Christian Eriksen bleibt in Dänemark
Christian Eriksen wird nicht mehr zum VfL Wolfsburg zurückkehren. Der noch bis zum 30. Juni 2027 laufende Vertrag des Dänen beim Zweitligisten wurde einvernehmlich aufgelöst.

Der 34-Jährige war Anfang Juni während eines Länderspiels der dänischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Obwohl Eriksen schnell wieder bei Bewusstsein war und aus eigener Kraft zu einem Krankenwagen ging, wurden Erinnerungen an die EM 2021 wach, als er nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden musste und einen Herzschrittmacher implantiert bekam.

«Im Moment ist es für mich wichtig, nah bei meiner Familie in Dänemark zu sein», liess der 151-fache Nationalspieler, der in seiner Karriere unter anderem für Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, Inter Mailand und Manchester United spielte, nun verlauten. Ob das Ende seiner Zeit in Niedersachsen auch das Ende seiner Karriere bedeutet, liess Eriksen offen. (nih/sda/dpa)






Aguirre übernimmt in Valencia
Filip Ugrinic erhält in Valencia mit Javier Aguirre einen neuen Trainer. Der 67-jährige Mexikaner übernimmt den spanischen Traditionsklub, der sich nach schwachem Saisonstart von Carlos Corberan getrennt hatte. Valencia belegt nach sieben Runden mit nur vier Punkten den vorletzten Platz in La Liga.

Aguirre stand an der WM noch an der Seitenlinie von Mexiko. In Spanien war er bereits Trainer von Osasuna, Atlético Madrid, Real Saragossa, Espanyol Barcelona, Leganes und Mallorca. (nih/sda)
Czarnik fehlt Lausanne bis zu zwei Monate
Austin Czarnik wird dem Lausanne HC für sechs bis acht Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie der Klub aus der National League mitteilte, unterzog sich der amerikanische Center am Mittwoch einer Operation am Handgelenk.

Der 33-Jährige hatte sich Mitte September im Eröffnungsspiel gegen Zug eine Verletzung zugezogen. In Absprache mit dem medizinischen Staff konnte Czarnik bis zum chirurgischen Eingriff weiterspielen. (dab/sda)

Hadjar verlängerte Vertrag bei Red Bull
Red Bull setzt auch in Zukunft auf Isack Hadjar als Teamkollegen von Max Verstappen. Wie der Formel-1-Rennstall vor dem Grand Prix von Aserbaidschan in Baku mitteilte, hat der 21-jährige Franzose seinen Vertrag verlängert. Damit fährt Hadjar 2027 weiter an der Seite des vierfachen Weltmeisters aus den Niederlanden.

Hadjar wurde auf diese Saison hin vom Schwesterteam Racing Bulls befördert. In der WM-Wertung liegt er hinter den Duos von Mercedes, Ferrari und McLaren sowie Verstappen auf Platz 8. Die vergangenen drei Rennen in Zandvoort, Monza und Madrid musste Hadjar wegen einer Verletzung am Handgelenk auslassen. In Baku kehrt er in den Rennwagen zurück. (dab/sda/dpa)

Ajoies Gerber fällt längere Zeit aus
Der HC Ajoie gibt den Ausfall von Jeremi Gerber für acht bis zwölf Wochen bekannt. Der 26-jährige Stürmer hat sich am Unterkörper verletzt. Gerber ist erst auf diese Saison hin vom Meister HC Fribourg-Gottéron zu den Jurassiern gestossen und bestritt bislang zwei Partien für seinen neuen Klub. (dab/sda)

Martin Andermatt nicht mehr Trainer von Yverdon
Yverdon-Sport wird nach der Länderspielpause mit einem neuen Trainer antreten. Der Tabellendritte der Challenge League gab bekannt, dass Martin Andermatt per sofort nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft ist. Der 64-jährige Zuger bleibt dem Klub jedoch erhalten und kehrt in seine ursprüngliche Funktion als Technischer Direktor zurück.

Andermatt hatte das Traineramt beim Cup-Halbfinalisten der Vorsaison im vergangenen März nach der Freistellung von Adrian Ursea übernommen. Als Technischer Direktor war er im Juni 2025 zu Yverdon gestossen. Wer die Nachfolge an der Seitenlinie antritt, will der Klub demnächst bekannt geben. (nih/sda)
Red Bull in Aserbaidschan wieder mit Hadjar
Isack Hadjar sitzt am Grand Prix von Aserbaidschan nach seiner Zwangspause wieder am Steuer des zweiten Red Bull neben Max Verstappen. Das gab der Formel-1-Rennstall am Dienstag bekannt.

Der Franzose, der am Montag seinen 22. Geburtstag feiert, verpasste die letzten drei Rennen aufgrund einer Verletzung am linken Handgelenk. Im Zuge seiner Rückkehr ins Cockpit wechselt der Neuseeländer Liam Lawson zurück zu Racing Bull. Der Japaner Yuki Tsunoda kehrt dort wieder in seine Rolle als Ersatzfahrer zurück. (abu/sda/afp)


Swiss Indoors mit Rune und Ruud
Das Teilnehmerfeld der diesjährigen Swiss Indoors in Basel wird durch zwei prominente Namen ergänzt. Wie die Organisatoren am Dienstag bekannt gaben, werden Holger Rune und Casper Ruud im Oktober am ATP-500-Turnier am Rheinknie aufschlagen.

Das Turnier findet heuer vom 26. Oktober bis 1. November statt und steht zu Beginn im Zeichen von Stan Wawrinkas Abschiedsvorstellung. Angeführt wird das Feld von Ben Shelton (USA/ATP 4), Félix Auger-Aliassime (CAN/5), Taylor Fritz (USA/10), Arthur Fils (FRA/11) und Rafael Jodar (ESP/14). Titelverteidiger ist der brasilianische Hoffnungsträger João Fonseca. (abu/sda)
Messi enthüllt ein spezielles Trikot für seinen Abschied aus der Nationalmannschaft
Lionel Messi hat über seine Social-Media-Kanäle das Trikot veröffentlicht, welches er beim Abschiedsspiel der argentinischen Nationalmannschaft tragen wird. Das Spiel findet am 6. Oktober im Monumental-Stadion gegen Benin statt.


Längere Pause für Ramon Untersander
Ramon Untersander fehlt Genève-Servette während längerer Zeit. Der Verteidiger muss gemäss Mitteilung auf der Homepage des Vereins wegen einer Verletzung am Unterkörper sechs bis acht Wochen pausieren.

Der 35-jährige Untersander erlitt die Verletzung am vergangenen Dienstag bei der 3:6-Niederlage im Meisterschaftsspiel in Lugano. (hkl/sda)

Früherer Beginn der Partie Lugano – Luzern
Der Beginn der Partie der 10. Runde in der Super League zwischen dem FC Lugano und dem FC Luzern vom Samstag, 10. Oktober, wird von 20.30 Uhr auf 18.00 Uhr vorverlegt. Grund für die Anpassung sind gemäss den Zuständigen der Swiss Football League wie schon bei den Partien von YB in Lugano und dem FCZ in Sion Sicherheitsbedenken aufgrund der fehlenden Rückreisemöglichkeit für die Luzerner Fans mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. (nih/sda)
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