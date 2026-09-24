Das Schweizer Formel-1-Team Audi fährt auch im kommenden Jahr mit dem Fahrerduo Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto. Der Italiener Mattia Binotto, Teamchef des Audi Formel-1-Teams, bestätigte am Freitag in Baku, dass der Brasilianer Gabriel Bortoleto und der Deutsche Nico Hülkenberg auch in der Saison 2027 für das Team fahren werden.
Audi belegt derzeit mit 17 Punkten den achten von elf Plätzen in der Konstrukteurs-WM, nur vier Punkte hinter dem amerikanischen Haas-Team. In fünf der letzten sechs Grand Prix konnte sich mindestens ein Auto in den Top Ten platzieren. (abu/sda/afp)
Audi belegt derzeit mit 17 Punkten den achten von elf Plätzen in der Konstrukteurs-WM, nur vier Punkte hinter dem amerikanischen Haas-Team. In fünf der letzten sechs Grand Prix konnte sich mindestens ein Auto in den Top Ten platzieren. (abu/sda/afp)