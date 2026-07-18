gewinnt in Gstaad gegenund steht als erster Finalist am diesjährigen Swiss Open fest. Es ist ein hart erkämpfter Sieg des 24-Jährigen, der während dem Match mehrmals mit dem Rücken zur Wand stand. Nachdem er im ersten Satz mit 1:6 deutlich unterlegen war, wehrte Collignon gegen Cerundolo im zweiten Satz beim Stand von 3:5 und eigenem Aufschlag einen Matchball ab. Anschliessend zwang er den Argentinier ins Tiebreak und schliesslich in den Entscheidungssatz.In diesem schien Collignon dann erneut geschlagen. Doch beim Stand von 2:5 kämpfte er sich zurück und sicherte sich dank fünf gewonnenen Games am Stück erstmals in seiner Karriere den Einzug in den Final eines ATP-Turnieres. In diesem trifft er nun auf den Sieger des zweiten Halbfinals, in dem der Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 85) und der Kasache Alexander Schewtschenko (ATP 100) gegeneinander spielen. (riz/sda)