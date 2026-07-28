Die Schweizer Degenfechterinnen verpassen an der WM in Hongkong im Teamwettkampf einen Exploit. Das Quartett mit Pauline Brunner, Angela Krieger, Fiona Hatz und Aurore Favre bezwang zum Auftakt Singapur 45:41, unterlag danach im Achtelfinal jedoch dem späteren Weltmeister Italien 27:29 und klassierte sich im 13. Schlussrang.
Nach vier Gefechten lagen die Schweizerinnen zwar 5:10 zurück, kämpften sich aber auf 17:17 heran. Dazu trugen insbesondere die Leistungen von Brunner (4:0 gegen Gaia Caforio) und Favre (6:4 gegen Rossella Fiamingo) bei. Am Mittwoch bestreiten die Schweizer Männer den Teamwettkampf. Angeführt von Einzel-Weltmeister Lucas Malcotti wollen sie das enttäuschende Abschneiden an der EM im Juni (4. Rang) vergessen machen. (riz/sda)
Nach vier Gefechten lagen die Schweizerinnen zwar 5:10 zurück, kämpften sich aber auf 17:17 heran. Dazu trugen insbesondere die Leistungen von Brunner (4:0 gegen Gaia Caforio) und Favre (6:4 gegen Rossella Fiamingo) bei. Am Mittwoch bestreiten die Schweizer Männer den Teamwettkampf. Angeführt von Einzel-Weltmeister Lucas Malcotti wollen sie das enttäuschende Abschneiden an der EM im Juni (4. Rang) vergessen machen. (riz/sda)