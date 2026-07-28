sonnig30°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Degenfechterinnen vom späteren Weltmeister gestoppt

Sport-News

Degenfechterinnen vom späteren Weltmeister gestoppt +++ Schach-WM findet in Genf statt

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
28.07.2026, 14:4528.07.2026, 15:50
Schicke uns deinen Input
Schweizer Degenfechterinnen vom späteren Weltmeister gestoppt
Die Schweizer Degenfechterinnen verpassen an der WM in Hongkong im Teamwettkampf einen Exploit. Das Quartett mit Pauline Brunner, Angela Krieger, Fiona Hatz und Aurore Favre bezwang zum Auftakt Singapur 45:41, unterlag danach im Achtelfinal jedoch dem späteren Weltmeister Italien 27:29 und klassierte sich im 13. Schlussrang.

Nach vier Gefechten lagen die Schweizerinnen zwar 5:10 zurück, kämpften sich aber auf 17:17 heran. Dazu trugen insbesondere die Leistungen von Brunner (4:0 gegen Gaia Caforio) und Favre (6:4 gegen Rossella Fiamingo) bei. Am Mittwoch bestreiten die Schweizer Männer den Teamwettkampf. Angeführt von Einzel-Weltmeister Lucas Malcotti wollen sie das enttäuschende Abschneiden an der EM im Juni (4. Rang) vergessen machen. (riz/sda)


Schach-WM Ende Jahr in Genf
Der Schach-Weltmeister wird in diesem Jahr in der Schweiz gekürt. Wie der Weltverband FIDE mitteilte, treffen Titelverteidiger Dommaraju Gukesh aus Indien und der usbekische Herausforderer Jawokhir Sindarow ab dem 25. November in Genf aufeinander.

«Nach sorgfältiger Prüfung aller Bewerbungen hat sich die FIDE entschieden, den Wettkampf auf neutralem Boden in Genf auszutragen - einer Stadt mit einer langen Tradition darin, Nationen und Kulturen zusammenzubringen», begründete FIDE-Interimspräsident Viswanathan Anand die Wahl des Austragungsorts.

Mit dem Inder Gukesh und dem Usbeken Sindarow, die bei Turnierbeginn beide erst 20 Jahre alt sein werden, erlebt die Schach-WM das jüngste WM-Duell der Geschichte. Dieses wird spätestens am 15. Dezember entschieden sein; nach maximal 14 klassischen Partien und einem allfälligen Stichkampf. (riz/sda)
Rückenoperation bei Weltmeister Rodri
Spaniens Weltmeister Rodri wurde am Rücken operiert. Wie sein Klub Manchester City mitteilte, habe sich der Mittelfeldspieler einem kleinen Eingriff unterzogen. Er werde nun eine kurze Rehabilitationsphase beginnen. Englische Medien spekulierten, dass der 30-Jährige den Saisonstart am 23. August verpassen könnte.

Rodri war nach dem Finalsieg gegen Argentinien als bester Spieler der WM ausgezeichnet worden. Zuletzt wurde spekuliert, dass der in Madrid geborene Mittelfeldstratege zurück in seine Heimat zu Real Madrid wechseln könnte. Bei Manchester City läuft sein Vertrag im kommenden Sommer aus. (riz/sda/dpa)
Alessandro Vogt am Sprunggelenk verletzt
Alessandro Vogt droht nach seinem Wechsel von St. Gallen zu Hoffenheim den Start in die neue Saison zu verpassen. Gemäss dem Fachmagazin «Kicker» zog sich der 21-jährige Stürmer in einem Testspiel eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zu.

Wie lange St. Gallens bester Torschütze der letzten Saison ausfällt, ist offen. «Das wird auch schmerzabhängig etwas dauern», sagte Hoffenheims Trainer Christian Ilzer dem «Kicker» Für Hoffenheim beginnt die Saison am 22. August mit dem Cupspiel gegen Erzgebirge Aue. Eine Woche danach starten die Sinsheimer gegen Köln in die Bundesliga-Saison. (riz/sda)
Bitteres Ende für Golubic nach Hitzeunterbruch
Viktorija Golubic startet mit einer bitteren Niederlage in die Hartplatzsaison in Übersee. Die Zürcherin unterliegt am WTA-250-Turnier in Memphis der Amerikanerin Katie Volynets 5:7, 6:2, 6:7 (3:7). Die Partie war am Montagabend Schweizer Zeit wegen grosser Hitze unterbrochen worden und wurde in der Nacht auf Dienstag fortgesetzt. Nach 3:17 Stunden Spielzeit setzte sich Volynets gegen die als Nummer 3 gesetzte Golubic im Tiebreak des dritten Satzes durch.

Im ersten Satz blieb der Kampfgeist der routinierten Schweizerin unbelohnt: Sie machte einen 0:4-Rückstand wett, wehrte nach 1:10 Stunden drei Satzbälle ab, musste den Durchgang aber dennoch mit 5:7 abgeben. Ab dem zweiten Satz übernahm die 33-jährige Zürcherin die Kontrolle und kämpfte sich eindrücklich zurück. Im Entscheidungssatz schien Golubic bei einer 3:0-Führung und einem Doppelbreak-Vorsprung bereits auf Kurs zum Sieg. Die Amerikanerin ukrainischer Abstammung, die seit Kurzem von Kim Clijsters trainiert wird, fand nach einem langen Hitzeunterbruch jedoch nochmals ins Spiel zurück, glich aus und entschied den Tiebreak mit 7:3 für sich. (riz/sda)


Schiri Vincic hört auf Höhepunkt
Slavko Vincic beendet nach dem WM-Final seine Laufbahn als Schiedsrichter. Das teilte der slowenische Fussballverband mit. Der 46-Jährige leitete den Final zwischen Spanien und Argentinien (1:0 n.V.).

Der aus Maribor stammende Referee leitete zahlreiche internationale Spitzenspiele. Dazu zählten der Champions-League-Final 2024 zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund, der Europa-League-Final 2022 zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers sowie zahlreiche Partien bei Europa- und Weltmeisterschaften. (ram/sda/dpa)
Hüsler verliert bei seinem Abschiedsturnier den Final
Die Karriere von Marc-Andrea Hüsler (ATP 297) endete nicht mit einem Titel. Der Zürcher unterlag am Sonntag im Final des Challenger-Turniers in Zug dem Brasilianer Thiago Seyboth Wild (ATP 275) 4:6, 3:6. Der 30-jährige Linkshänder, der neun Tage zuvor angekündigt hatte, dass dieses Turnier sein letztes als Profi sein würde, war im Final auf dem Zuger Sandplatz klar unterlegen. Er gab seinen Aufschlag viermal ab und verwertete gleichzeitig nur einen von acht Breakbällen.

Hüsler bleibt damit bei sieben Titeln auf der Challenger Tour stehen. Seinen letzten gewann er im April 2025 in Morelos in Mexiko. Zu seinem grössten Erfolg zählt jedoch ein Titel auf der ATP Tour: Anfang Oktober 2022 triumphierte er beim ATP-250-Turnier in Sofia, nachdem er sich zuvor durch die Qualifikation gespielt hatte. (riz/sda)






Der Brotschi-Trumpf sticht
Der 400-m-Sprinter Haydn Brotschi löst über 400 m das EM-Ticket für Birmingham. Als Meisterschafts-Zweiter (46,10) begleitet er den Sieger Lionel Spitz (45,34) und den drittplatzierten Ricky Petrucciani (46,13) nach England. Brotschi ist amerikanisch-schweizerischer Doppelbürger und lief die 400 m Mitte Mai in 45,20 Sekunden. Als hierzulande völlig Unbekannter meldete er sich bei den verdutzten Funktionären von Swiss Athletics mit der Frage, was er tun müsse, um für die Schweiz an der EM starten zu können.

Da der 21-Jährige nie international für die USA angetreten war, ging es schnell. Brotschi besitzt seit Mitte Juni die Startberechtigung für die Schweiz und wird vom Weltverband als Schweizer geführt. Der Kalifornier, dessen Vater aus Bolcken im Kanton Solothurn stammt, bleibt nun in der Schweiz und reist in knapp zwei Wochen nach England. Ab September wird Los Angeles seine Heimat sein. Dort will er das Masterstudium in Datenwissenschaften und Biomedizin abschliessen, wie er gegenüber CH Media verriet. (riz/sda)




Schweizer Trio auch im zweiten Rennen in Tokio ohne Podestplatz
Das Schweizer Trio verpasst in der Formel-E-WM auch im zweiten Rennen in Tokio die Podestplätze. Sébastien Buemi als Bester belegt in dem vom Niederländer Nick de Vries gewonnenen Rennen Platz 7. De Vries im Mahindra gewann bei seinem zweiten Saisonsieg vor dem Neuseeländer Nick Cassidy im Citroën und dem Briten Jake Dennis in einem Andretti-Auto.

Dennis reist als Führender in der WM-Wertung mit zwei Punkten Vorsprung vor Cassidys Landsmann Mitch Evans zum Finale nach London. Müllers deutscher Teamkamerad Pascal Wehrlein auf Platz 3 weist fünf Punkte Rückstand aus. Mitte August stehen in Grossbritanniens Hauptstadt zwei Rennen im Programm. (riz/sda)


Malaysia rückt kurzfristig in Formel-1-Kalender
Malaysia kehrt in diesem Jahr kurzfristig als Grand Prix von Bahrain in den Rennkalender der Formel 1 zurück. Wie die Zuständigen der Motorsport-Königsklasse mitteilten, wird auf dem Sepang Circuit südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur am ersten Oktober-Wochenende zwischen den Events in Aserbaidschan und Singapur gefahren.

Der Grand Prix am 4. Oktober wird demnach als Ersatzrennen für den Grossen Preis von Bahrain betrachtet und heisst offiziell Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Bahrains Hauptstadt Manama und Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur trennen rund 6000 Kilometer Luftlinie. In Malaysia machte die Formel 1 schon von 1999 bis 2017 Station. Der Veranstalter konnte sich danach die Antrittsgebühren in Millionenhöhe nicht mehr leisten. Mitte März waren die im April vorgesehenen Rennen in Bahrain und in Saudi-Arabien wegen der Sicherheitslage nach Ausbruch des Iran-Kriegs aus dem Kalender genommen. (riz/sda)

Alena Marx wird Weltmeisterin, ihr Bruder holt Silber
An der Kanu-Slalom-WM in Oklahoma City holt die Schweiz im Kajak-Cross gleich zwei Medaillen. Alena Marx wird Weltmeisterin in der olympischen Disziplin, ihr älterer Bruder Dimitri Marx holt Silber. Die 25-jährige Marx sicherte sich damit ihren zweiten WM-Titel, nachdem sie vor einem Jahr bereits Gold im Kajak-Cross-Einzelzeitfahren geholt hatte.

Kurz nach dem Triumph von Alena Marx glänzte auch ihr zwei Jahre älterer Bruder Dimitri, der hinter dem Tschechen Vit Prindis Silber gewann. Für Dimitri Marx ist es die erste WM-Einzelmedaille. Damit zeigte die Schweiz auf der Anlage, auf der 2028 die olympischen Slalom-Wettkämpfe stattfinden werden, eine gute Leistung. Die WM in Oklahoma City war der erste Anlass, der für das Qualifikationsranking der Olympischen Spiele in Los Angeles in zwei Jahren zählt. (riz/sda)
Liebe Userinnen und User

Wir schliessen in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nach einer Weile. Dies, weil sich die Gegebenheiten oft so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Jetzt ist klar: Embolo hätte für seine Schwalbe nicht Gelb-Rot sehen dürfen
Es war aus Schweizer Sicht der grösste Skandal an der vergangenen Fussballweltmeisterschaft. Die Schweiz hatte im WM-Viertelfinal gegen Argentinien gerade ausgeglichen und war gut im Spiel, da flog Breel Embolo mit Gelb-Rot vom Platz. Der Schweizer Stürmer leistete sich an der Seitenlinie eine Schwalbe, auf die Schiedsrichter Joao Pinheiro zunächst hereinfiel.
Zur Story