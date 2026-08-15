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Sportnews-Ticker: Deutscher Teenager schwimmt Weltrekord über 1500 m

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Teenager schwimmt Weltrekord über 1500 m +++ EM-Bronze für Faustball-Nati

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
15.08.2026, 20:0415.08.2026, 20:04
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Deutscher Teenager schwimmt Weltrekord
Der Deutsche Johannes Liebmann (Bild) sorgte am zweitletzten Wettkampftag für den zweiten Weltrekord der Langbahn-EM in Paris. Der 19-Jährige unterbot über 1500 m Crawl in 14:26,79 Minuten die Bestmarke des Amerikaners Bobby Finke, aufgestellt bei dessen Olympiasieg vor zwei Jahren in Paris, um fast vier Sekunden. Silber sicherte sich der Ungar Zalan Sarkany. Bronze ging an Liebmanns Landsmann Oliver Klemet.

Für den Höhepunkt aus Sicht des Heimpublikums sorgte am Samstag Léon Marchand. Der französische Superstar bestreitet bei diesen Titelkämpfen wegen einer Muskelverletzung an den Adduktoren nur ein reduziertes Programm, über 200 m Delfin gewann er überlegen seinen ersten EM-Titel. (ram/sda)
Bickel im EM-Final am Boden chancenlos
Lena Bickel erreichte an der Kunstturn-EM in Zagreb im Gerätefinal am Boden Platz 8. Die Tessinerin erhielt für eine solide Darbietung ohne allerhöchsten Schwierigkeitsgrad 13,033 Punkte. Den Sieg holte sich die Italienerin Manila Esposito mit 13,700 Zählern, für Bronze waren 13,566 Punkten notwendig. (ram/sda)
EM-Bronze für Schweizer Faustballer
Die Schweizer Faustball-Nati stand an der EM in Dänemark nahe vor der Sensation, musste sich letztlich aber mit der Bronzemedaille begnügen. Das Team von Nationaltrainer Hartmut Maus bezwang Italien im Spiel um Platz 3 mit 4:1 Sätzen, nachdem es im Halbfinal gegen Rekord-Welt- und -Europameister Deutschland trotz eines Matchballs 3:4 verloren hatte.

Damit verpassten die Schweizer das Ziel, erstmals seit 2018 den EM-Final zu erreichen. Die Deutschen mussten sich nach zuletzt fünf EM-Titeln in Folge im Final Österreich überraschend deutlich mit 0:4 geschlagen geben. (ram/sda)

Buemi Vierter in London
Sébastien Buemi hat beim Saisonfinale der Formel E in London das Podest nur knapp verpasst. Der Waadtländer wurde in seinem zweitletzten Rennen in der Serie Vierter.

Direkt hinter Buemi, der unter der Woche seine Trennung vom Team Envision zum Saisonende bekannt gab und sich künftig auf seine Karriere in der Langstrecken-WM mit Toyota konzentrieren wird, klassierte sich mit Edoardo Mortara im Mahindra ein weiterer Schweizer. Der von Startplatz 2 gestartete Nico Müller verpasste als Elfter die WM-Punkteränge knapp.

Den Sieg sicherte sich Müllers deutscher Teamkollege Pascal Wehrlein (Bild). Der ehemalige Formel-1-Fahrer setzte sich vor dem einheimischen Jake Dennis durch und übernahm vom Briten auch die Führung in der WM-Wertung. Vor dem 17. und letzten Saisonrennen am Sonntag trennen die beiden nur fünf Punkte. Mortara, Müller und Buemi belegen in der Gesamtwertung die Ränge 6, 8 respektive 10. (ram/sda)
Weltnummer 1 zu stark für Heidrich/Haussener
Die Medaillenspiele an der Beachvolleyball-EM in Polen finden ohne Schweizer Beteiligung statt. Adrian Heidrich und Yves Haussener scheiterten im Viertelfinal nach grossem Kampf an der Weltnummer 1. Das letzte im Turnier in Stare Jablonki verbliebene Schweizer Duo unterlag den topgesetzten Schweden Jacob Hölting Nilsson/Elmer Andersson 17:21, 21:19, 11:15. (ram/sda)
Schweizer Reiter träumen von WM-Medaille
Das Schweizer Team der Vielseitigkeitsreiter nimmt an der WM in Aachen nach einem starken Tag im Geländeritt vor dem abschliessenden Springen vom Sonntag überraschend eine Medaille ins Visier. Das eigentliche Ziel, Platz 7 und die damit verbundene Olympia-Qualifikation, rückt beinahe in den Hintergrund. Mit 106,5 Strafpunkten verbesserte sich die Schweiz am Samstag um zwei Positionen in den 3. Zwischenrang hinter Grossbritannien (75,6) und Deutschland (90,4). Der Vorsprung auf den Cut für das Olympia-Ticket beträgt bereits mehr als 19 Punkte, oder aufs Springen umgerechnet mindestens vier Abwürfe.

Mélody Johner sorgte im Geländeritt für das Glanzlicht. Auch Felix Vogg überzeugte unter Druck. Robin Godel (Bild) erhielt 10,4 Zeitstrafpunkte, Nadja Minder lieferte wie schon in der Dressur das Streichresultat. (ram/sda)
FC Basel mit Sieg gegen die YB-Frauen
In der Women's Super League setzten sich die Baslerinnen gegen die YB-Frauen mit 2:0 durch. Die Tore wurden durch Alice Berti (65. Minute) und Julia Matuschewski (81. Minute) erzielt.


Thun trifft in den Playoffs auf Lech Posen
Der FC Thun bekommt es in den Playoffs der Europa League mit Lech Posen zu tun. Die Polen setzten sich gegen Klaksvik von den Färöer Inseln in der 3. Qualifikationsrunde durch und bilden die letzte Hürde für den Schweizer Meister auf dem Weg in die Ligaphase des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs.

Lech Posen setzte sich nach dem knappen 1:0 im Hinspiel auswärts in Torshavn mit 5:0 durch. Die eigentlich auf Donnerstag angesetzte Partie war um einen Tag verschoben worden, weil die Polen aufgrund des nebligen Wetters nicht rechtzeitig auf den Färöer Inseln hatten landen können.

Die Playoff-Partien gegen Posen sind auf den 20. und 27. August angesetzt. Thun tritt nächste Woche zuerst in Polen an. (car/sda)
Brunner/Hüberli im EM-Viertelfinal gescheitert
An der Beachvolleyball-EM in Polen verbleibt nur noch eine Schweizer Medaillenhoffnung: Adrian Heidrich/Yves Haussener. Die zweifachen Europameisterinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli scheitern im Viertelfinal. (car/sda)

Andrea Brändli erhält Vertrag in Detroit
Andrea Brändli wechselt in die Professional Women’s Hockey League (PWHL). Die Schweizer Nationaltorhüterin unterschrieb in Detroit einen Dreijahresvertrag, wie die Franchise aus dem Bundesstaat Michigan am Freitag vermeldete. Brändli war im Juni von Detroit in der zweiten Runde als Nummer 15 gedraftet worden.

Die 29-Jährige war der grosse Schweizer Rückhalt beim Gewinn der Bronzemedaille an den diesjährigen Olympischen Spielen und wurde zur besten Torhüterin des Turniers gewählt. In den letzten drei Saisons spielte sie in Schweden bei Modo in Örnsköldsvik und bei Frölunda in Göteborg. Zuvor war sie in Nordamerika im College-Eishockey tätig gewesen. (car/sda)


Zwei Schweizer Duos in den Viertelfinals
Zwei Schweizer Duos sind an der Beachvolleyball-EM in Stare Jablonki eine Runde weiter. Nina Brunner/Tanja Hüberli und Adrian Heidrich/Yves Haussener qualifizieren sich für die Viertelfinals. Brunner/Hüberli stellten den Vorstoss unter die letzten acht mit einem 21:15, 21:19 gegen Jewa Serdjuk und Daria Romanjuk aus der Ukraine sicher. Nächste Gegnerinnen der zweifachen Europameisterinnen sind die letztjährigen EM-Zweiten Clémence Vieira/Aline Chamereau aus Frankreich. Endstation bedeuteten die Achtelfinals für Joana Mäder und Leona Kernen.

Auf Männer-Seite gab es gleich zweimal den Vergleich zwischen einem Schweizer und einem österreichischen Duo. Beide Seiten gewannen je einmal. Heidrich und Haussener schlugen Timo Hammarberg und Tim Berger 21:13, 22:20. Die nächsten Kontrahenten des Zürchers und des Baslers stehen noch nicht fest. Zu Ende ist das Turnier für Julian Friedli und Jonathan Jordan. Der Aargauer und der Basler unterlagen Philipp Waller/Moritz Pristauz 20:22, 13:21. (riz/sda)








Schlegel fordert auf der Schwägalp Staudenmann
Am Sonntag findet auf der Schwägalp das letzte Bergfest der Saison statt. Dabei kommt es im Anschwingen zum mit Spannung erwarteten Kräftemessen zwischen Werner Schlegel und Fabian Staudenmann. Die beiden Co-Sieger des Brünig-Schwingets messen sich zum zweiten Mal in diesem Jahr. Im Schlussgang des Bernisch-Kantonalen im Wankdorf stellten sie, was Staudenmann den Festsieg einbrachte. In bisher neun Duellen siegte Staudenmann dreimal, davon zweimal auf der Schwägalp (2021 und 2024). Schlegel konnte den Berner bisher zweimal bezwingen. Beide Siege landete der Toggenburger im vergangenen Jahr – auf dem Weissenstein und am ESAF in Mollis.

In den weiteren Spitzenpaarungen auf der Schwägalp greifen der Bündner Schwingerkönig Armon Orlik und der Berner Hüne Adrian Walther sowie der Nordostschweizer Damian Ott und das Berner Supertalent Michael Moser zusammen. Mit Domenic Schneider gegen Romain Collaud, Martin Roth gegen Christian Gerber sowie Marco Good gegen Michael Ledermann kommt es zu weiteren Paarungen zwischen zwei Eidgenossen. (riz/sda)




Alle Schweizer Schwimmer ausgeschieden
Die Schweizer Schwimmer erleben an den Europameisterschaften in Paris einen schwierigen Vormittag. Trotz zwei persönlichen Bestzeiten scheiden alle aus. Enrico Sottile erzielte seine Bestzeit über 200 m Delfin (1:58,46). Der 18-jährige Tessiner, der im Vorlauf den 22. Platz belegte, verpasste die Halbfinals um etwas mehr als eine halbe Sekunde.

Die 20-jährige Angelina Patt verbesserte ihre persönliche Bestzeit über 200 m Lagen um 42 Hundertstel auf 2:16,65 und wurde im Vorlauf 19. Auch Marius Toscan startete über 200 m Delfin und erreichte mit 1:58,50 den 23. Platz. Gian-Luca Gartmann (53./50 m Brust), Gaia Rasmussen (29./100 m Rücken) und Manon Richard (34./100 m Rücken) verpassten die Qualifikation deutlich. Auch die 4x100-m-Mixed-Staffel schied aus. Das Quartett mit Mattia Mauri, Balint Ashton, Julia Ullmann und Manon Richard belegte in seinem Vorlauf mit 3:30,28 den 10. Platz. (riz/sda)


Schweizer Kunstturnerinnen Zehnte, Bickel im Bodenfinal
Die Schweizer Kunstturnerinnen präsentieren sich an der EM in Zagreb von ihrer besten Seite. Das Team belegt den 10. Rang. Nach der letzten Serie am Donnerstagabend stand fest: Die Schweizer Kunstturnerinnen schafften den angestrebten 13. Platz, der noch zur Teilnahme an den Weltmeisterschaften berechtigt, souverän. Am Ende reichte es dem Quintett Lena Bickel, Anny Wu, Martina Eisenegger, Daria Hartmann und Anastassia Pascu sogar in die Top Ten.

Für das individuelle Highlight sorgte Lena Bickel. Sie qualifizierte sich für den Gerätefinal der besten acht Turnerinnen am Boden vom Samstagnachmittag. Bickel gelang generell ein sehr guter Wettkampf. Im Mehrkampf turnte sie auf den starken 10. Platz. (riz/sda)






Ben Shelton wiederholt Vorjahressieg
Ben Shelton gewinnt wie im Vorjahr das ATP-1000-Turnier in Kanada. Der Amerikaner wird in Montreal im Final seiner Favoritenrolle mit einem 6:3, 7:6 (7:4) gegen Brandon Nakashima gerecht.

Gegen Nakashima, der dank seiner ersten Final-Teilnahme auf dieser Stufe in der Weltrangliste um neun Plätze auf Position 22 vorstossen wird, entschied Shelton auch das sechste Duell für sich. Shelton seinerseits wird nach seinem vierten Turniersieg in diesem Jahr nach jenen in Dallas, München und Stuttgart in der neuesten Ausgabe des Rankings vier Plätze gutmachen und als Nummer 6 geführt werden. (riz)sda)






Iga Swiatek beendet lange Durststrecke
Iga Swiatek gewinnt das WTA-1000-Turnier in Toronto und sichert sich ihren ersten Titel in diesem Jahr. Die Polin bezwingt im Final die Kasachin Jelena Rybakina 6:2, 6:3. Der Final war eine unerwartet einseitige Angelegenheit. Lediglich 75 Minuten benötigte Swiatek für den Erfolg gegen die Weltranglisten-Zweite und Australian-Open-Gewinnerin - und um eine seit dem vergangenen September währende Zeit ohne Turniersieg zu beenden.

«Die letzten Monate sind nicht einfach gewesen. Ich bin deshalb froh, dass ich mich trotz all der Kritik auf meine Arbeit konzentriert habe», sagte Swiatek nach dem zwölften Triumph bei einem Turnier der Kategorie 1000. Im WTA-Ranking wird Swiatek in der nächsten Ausgabe von Platz 8 auf Position 5 vorstossen. (riz/sda)




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