Der Deutsche Johannes Liebmann (Bild) sorgte am zweitletzten Wettkampftag für den zweiten Weltrekord der Langbahn-EM in Paris. Der 19-Jährige unterbot über 1500 m Crawl in 14:26,79 Minuten die Bestmarke des Amerikaners Bobby Finke, aufgestellt bei dessen Olympiasieg vor zwei Jahren in Paris, um fast vier Sekunden. Silber sicherte sich der Ungar Zalan Sarkany. Bronze ging an Liebmanns Landsmann Oliver Klemet.
Für den Höhepunkt aus Sicht des Heimpublikums sorgte am Samstag Léon Marchand. Der französische Superstar bestreitet bei diesen Titelkämpfen wegen einer Muskelverletzung an den Adduktoren nur ein reduziertes Programm, über 200 m Delfin gewann er überlegen seinen ersten EM-Titel. (ram/sda)
Für den Höhepunkt aus Sicht des Heimpublikums sorgte am Samstag Léon Marchand. Der französische Superstar bestreitet bei diesen Titelkämpfen wegen einer Muskelverletzung an den Adduktoren nur ein reduziertes Programm, über 200 m Delfin gewann er überlegen seinen ersten EM-Titel. (ram/sda)