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Sportnews-Ticker: Diverse Super-League-Spiele neu angesetzt

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Diverse Super-League-Spiele neu angesetzt +++ Pogacar siegt nach Schreckmoment

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
27.08.2026, 18:0828.08.2026, 12:31
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Super-League-Spiele neu angesetzt
Das wegen der Europacup-Qualifikation von Thun verschobene Spiel der 4. Super-League-Runde gegen Servette ist neu angesetzt. Wie die Swiss Football League mitteilt, findet die Partie im Berner Oberland neu am Mittwoch, 16. September, statt.

Ebenfalls am 16. September kommt das Spiel zwischen Lugano und St. Gallen zur Austragung. Beide Partien werden um 19 Uhr angepfiffen. Einen Tag zuvor empfangen die Grasshoppers, ebenfalls um 19 Uhr, den FC Sion. Auch bei diesen beiden Partien handelt es sich um Nachtragsspiele der 4. Runde.

Wie die Liga weiter mitteilt, wird das Spiel zwischen Lugano und den Young Boys vom Samstag, 12. September, nicht wie ursprünglich geplant um 20.30 Uhr angepfiffen, sondern bereits um 19 Uhr. Grund seien behördliche Vorgaben des Kantons Tessin. (abu/sda)
WM-Bronze für Frei
An der Mountainbike-WM im italienischen Val di Sole gewinnt Sina Frei eine Bronzemedaille. Die Zürcherin wurde Dritte im Short Track.

Geschlagen wurde Frei von der neuen Weltmeisterin Laura Stigger aus Österreich, die sich im Fotofinish gegen Evie Richards aus Grossbritannien durchsetzte. Nicole Koller und Alessandra Keller belegten die Ränge 5 und 6.


Bei den Männern verpassten die Schweizer das Podest, Dario Lillo wurde Sechster. Das Regenbogentrikot des Weltmeisters durfte sich der Franzose Adrien Boichis überstreifen lassen. (ram)
Pogacar siegt nach Schreckmoment
Sechste Etappe, dritter Etappensieg: Tadej Pogacar ist und bleibt an der Vuelta das Mass aller Dinge. Der Slowene siegte trotz eines Schreckmoments: In einer fragwürdigen Abfahrt nach einem Anstieg auf Schotter verpasste er eine Kurve.

Pogacar konnte einen Sturz verhindern und später im Zielsprint seinen Fluchtgefährten Enric Mas klar schlagen. In der Gesamtwertung führt er mit 3:34 Min. vor dem Spanier Mas und 4:21 Min. vor Landsmann Primoz Roglic. (ram)
Rankel wird Eishockey-Bundestrainer
Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat einen Nachfolger für den im Juni entlassenen Bundestrainer Harold Kreis gefunden. Die Wahl fiel überraschend auf André Rankel. Der 41-Jährige war zuletzt Assistenztrainer beim Rekordmeister Eisbären Berlin, weist im Erwachsenenbereich aber noch keine Erfahrung als Cheftrainer auf.

Dafür bringt der frühere Nationalstürmer als Profi reichlich Titelerfahrung mit. Mit den Eisbären wurde Rankel siebenmal deutscher Meister. Mit Deutschland nahm er an sieben Weltmeisterschaften und an den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver teil. (ram/sda/dpa)
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