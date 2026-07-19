Der Mittelländer Fabian Staudenmann (26) aus Guggisberg gewinnt zum zweiten Mal nach 2024 das Bergfest auf der Rigi. Staudenmann gewinnt sein 25. grosses Fest. Im Schlussgang besiegte Fabian Staudenmann den Emmentaler Lars Zaugg nach etwas mehr als vier Minuten mit innerem Haken.
Den Schlussgang erreichte Staudenmann, weil er den Nordwestschweizer Lars Voggensperger im vierten Gang etwas glückhaft zwei Sekunden vor Schluss ins Sägemehl beförderte. Dafür gewann er den fünften Gang gegen den Berner Michael Moser schnell und platt. Lars Zaugg bestritt gegen Staudenmann erst seinen zweiten Schlussgang – und den ersten dieser Grössenordnung. (abu/sda)
Den Schlussgang erreichte Staudenmann, weil er den Nordwestschweizer Lars Voggensperger im vierten Gang etwas glückhaft zwei Sekunden vor Schluss ins Sägemehl beförderte. Dafür gewann er den fünften Gang gegen den Berner Michael Moser schnell und platt. Lars Zaugg bestritt gegen Staudenmann erst seinen zweiten Schlussgang – und den ersten dieser Grössenordnung. (abu/sda)