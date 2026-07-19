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Sportnews-Ticker: Fabian Staudenmann gewinnt das Rigi-Schwinget

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Staudenmann siegt auf der Rigi +++ Tsitsipas gewinnt das Swiss Open in Gstaad

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
19.07.2026, 17:3719.07.2026, 17:37
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Fabian Staudenmann gewinnt auf der Rigi
Der Mittelländer Fabian Staudenmann (26) aus Guggisberg gewinnt zum zweiten Mal nach 2024 das Bergfest auf der Rigi. Staudenmann gewinnt sein 25. grosses Fest. Im Schlussgang besiegte Fabian Staudenmann den Emmentaler Lars Zaugg nach etwas mehr als vier Minuten mit innerem Haken.

Den Schlussgang erreichte Staudenmann, weil er den Nordwestschweizer Lars Voggensperger im vierten Gang etwas glückhaft zwei Sekunden vor Schluss ins Sägemehl beförderte. Dafür gewann er den fünften Gang gegen den Berner Michael Moser schnell und platt. Lars Zaugg bestritt gegen Staudenmann erst seinen zweiten Schlussgang – und den ersten dieser Grössenordnung. (abu/sda)

Tsitsipas triumphiert beim Swiss Open in Gstaad
Stefanos Tsitsipas gewinnt die 58. Ausgabe des Swiss Open in Gstaad. Im Final des Sandplatz-Turniers im Berner Oberland setzt sich der Grieche 6:4, 6:7 (3:7), 6:3 gegen den Belgier Raphaël Collignon durch.

Der ehemalige Weltranglistendritte Tsitsipas, aktuell nur noch die Nummer 85, siegte gegen Collignon (ATP 42), den Finalneuling auf ATP-Stufe, in gut zweieinviertel Stunden. Er gewann seinen 13. ATP-Titel, den ersten seit eineinhalb Jahren. (riz/sda)
Claessens wird in Brisbane Vierte
Am Finaltag der BMX-Weltmeisterschaften im australischen Brisbane konnten wegen permanent starker Winde keine Rennen ausgetragen werden. Die Resultatlisten wurden anhand der am Samstag erzielten Laufzeiten erstellt. Für das beste Schweizer Resultat sorgte Zoé Claessens. Die Olympiadritte von Paris reihte sich als Vierte ein.

Bronze verpasste die Romande um lediglich zwei Zehntel, nachdem sie ihren ersten und einzigen Lauf souverän gewonnen hatte. Nadine Aeberhard belegte den siebten Platz. Mit der Britin Bethany Shriever gewann derweil eine der Favoritinnen Gold, während bei den Männern mit dem Einheimischen Jesse Asmus ein Aussenseiter triumphierte. (riz/sda)
Wieder Antonelli auf Pole, Bortoleto überzeugt
WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes startet auch beim Grossen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps aus der Pole-Position. In der Qualifikation verwies er Max Verstappen (Red Bull) und Lando Norris (McLaren) auf die nächsten Plätze. Norris wird aber wegen eines Motorwechsels um zehn Startplätze zurückversetzt.

Gabriel Bortoleto fuhr für das Sauber-Nachfolgeteam Audi auf den neunten Startplatz und kann dank der Rückversetzung von Norris aus der vierten Startreihe ins Rennen gehen. Auf Antonelli büsste Bortoleto 1,3 Sekunden ein. Nico Hülkenberg im zweiten Audi schaffte es auf Platz 14. (abu/sda)

Josh Kerr läuft Meilen-Weltrekord
Der Brite Josh Kerr bricht beim Diamond-League-Meeting in London den Weltrekord über die Meile (1609 m). Der 28-jährige Schotte lief die Distanz in 3:42,66 Minuten und unterbot damit die fast 27 Jahre alte Bestmarke des marokkanischen Mittelstreckenstars Hicham El Guerrouj, der 1999 eine Zeit von 3:43,13 Minuten erzielt hatte.


Tsitsipas und Collignon in Gstaad im Final
Der Grieche Stefanos Tsitsipas, im Ranking auf Platz 85 abgestürzt, und der Belgier Raphael Collignon bestreiten am Sonntag in Gstaad den Final des Swiss Open. Collignon bestreitet seinen ersten Final. In Gstaad greift nun Tsitsipas nach seinem 13. Karrierentitel. Im Halbfinal besiegte er Alexander Schewtschenko 6:4, 3:6, 6:3. Als Weltnummer 85 ist der Grieche, der schon vor seinem 21. Geburtstag Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer besiegte, natürlich unterklassiert. Vielleicht lanciert Tsitsipas im Saanenland die Rückkehr in Richtung Spitze.

Im Final trifft Tsitsipas auf einen Belgier, der in dieser Saison seine Karriere lanciert. Raphaël Collignon (ATP 42) wehrte im Halbfinal gegen Juan Manuel Cerundolo (ATP 45) 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 im zweiten Satz einen Matchball ab und lag in den Sätzen 2 und 3 3:5 und 2:5 zurück, ehe er sich doch noch durchsetzte.



Herbert mit Rekord an die Spitze des British Open
Mit einem eingestellten Rekord hat der australische Golfprofi Lucas Herbert die Führung beim 154. British Open übernommen. Der 30-Jährige benötigte in Southport nahe Liverpool am zweiten Tag lediglich 62 Schläge. Das bedeutete die niedrigste Runde, die bei einem Major-Turnier im Herren-Golf bislang gespielt wurde. Branden Grace hatte den Rekord 2017 aufgestellt. Seitdem wurde die Marke, die acht Schläge unter dem Platzstandard von 70 Schlägen ist, mehrfach erreicht.

Nach der 70er-Runde zum Start führt Herbert mit insgesamt 132 Schlägen. Dahinter folgt ein amerikanisches Quintett, angeführt von Bryson DeChambeau mit einem Schlag Rückstand. Zwei Schläge mehr als der Führende benötigten Jackson Suber, der nach dem ersten Tag geführt hatte, Ryan Gerard und Cameron Young. Sam Burns, der wie Herbert ebenfalls eine 62er-Runde spielte, liegt einen weiteren Schlag zurück. (riz/sda/dpa)


Hüsler beendet nächste Woche seine Karriere
Der Schweizer Tennisprofi Marc-Andrea Hüsler beendet kommende Woche beim Challenger-Turnier in Zug im Alter von 30 Jahren seine Karriere. Marc-Andrea Hüsler ist einer von nur sieben Schweizern, die auf der ATP Tour ein Turnier gewonnen haben. Im Oktober 2022 setzte sich der 1,96 m grosse Zürcher in Sofia durch – als Qualifikant mit einem Finalsieg gegen Holger Rune.

Im folgenden Februar erreichte Hüsler als Nummer 47 der Welt sein bestes Ranking. Daneben triumphierte der Linkshänder bei sieben Challenger-Turnieren und gehörte er dem Schweizer Davis-Cup-Team an. In Gstaad gewann er 2021 an der Seite von Dominic Stricker das Doppel. Auf Grand-Slam-Stufe gelang ihm allerdings bei sechs Anläufen kein Sieg. Aktuell belegt Hüsler in der Weltrangliste Platz 307. Nun hängt er das Racket nach dem Challenger-Turnier in Zug kommende Woche an den Nagel, wie er in den sozialen Medien bekannt gab. (riz/sda)


Keller und Forster holen die Short-Track-Meistertitel
Weltmeisterin Alessandra Keller und Lars Forster haben sich in Leysin die Schweizer Meistertitel im Short Track gesichert. Keller setzte sich nach einem engen Duell erst in der letzten Runde gegen Nicole Koller durch, Bronze ging an Rebekka Estermann. Bei den Männern überraschte Forster mit einem knappen Sieg vor Dario Lillo und Vital Albin.

Die U23-Titel gewannen Monique Halter und Nicolas Halter. In der U19 triumphierten Anja Grossmann und Marwan Barhoumi. Am Sonntag werden die SM-Titel in der olympischen Disziplin Cross-Country vergeben. (riz/sda)
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