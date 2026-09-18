Der FC Zürich muss mehrere Wochen auf zwei Spieler verzichten. Wie der Super-League-Verein mitteilt, zog sich Stürmer Damienus Reverson am vergangenen Sonntag im Spiel gegen Vaduz ohne gegnerische Einwirkung einen Innenbandriss im Knie zu. Der Niederländer falle «mehrere Wochen» aus.
Rund drei Wochen müsse Sebastian Walker pausieren. Der junge Verteidiger leidet an einer Muskelverletzung im Oberschenkel. (riz/sda)
Rund drei Wochen müsse Sebastian Walker pausieren. Der junge Verteidiger leidet an einer Muskelverletzung im Oberschenkel. (riz/sda)