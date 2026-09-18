Lionel Messi beschert Inter Miami einen weiteren Titel. Beim 2:0 gegen Cruz Azul erzielte der 39-jährige Argentinier das 1:0 und legte damit den Grundstein zum Sieg im Campeones Cup, einer Art Supercup zwischen dem Meister der Major League Soccer und dem Champion der mexikanischen Liga MX.



Messi traf in der 24. Minute per Kopf nach einer Flanke von Luis Suarez. Es war im 115. Pflichtspiel sein 100. Tor im Trikot von Inter Miami. Gegen Cruz Azul schloss sich für Messi damit ein Kreis: Schon seinen ersten Treffer für Miami hatte er im Juli 2023 gegen die Mexikaner erzielt.



Auch am zweiten Tor für Inter Miami war Messi direkt beteiligt. Seinen Eckball verwertete Casemiro in der 81. Minute per Kopf zum 2:0-Endstand. Für den Brasilianer war es der vierte Treffer in den vergangenen fünf Partien. Alle vier erzielte er mit dem Kopf. (nih/sda/dpa)