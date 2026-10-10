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Sportnews-Ticker: Fribourg-Frauen schlagen Zug

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Fribourg-Frauen besiegen Zug +++ Fuchs reitet auf Platz drei

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
10.10.2026, 22:3911.10.2026, 19:10
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Frauen von Fribourg-Gottéron gewinnen Spitzenkampf
Das Frauenteam des HC Fribourg-Gottéron schickt sich an, es den Männern gleichzutun. Zumindest rütteln sie in dieser Startphase der Women's League an der bestehenden Hierarchie. In den ersten sieben Runden verloren die Freiburgerinnen nur ein Spiel – Mitte September 4:9 gegen Zug. Am Sonntag nahmen die Drachen jedoch Revanche. Zuhause gewannen sie gegen die Schweizer Meisterinnen und Cupsiegerinnen deutlich 6:1.

Vier der sechs Tore bereitete die überragende Estelle Duvin vor. Die Französin, die die letzten drei Jahre Topskorerin bei den Berner Frauen war, steht nach sieben Spielen bei neun Toren und elf Assists. Auch die Kanadierin Ann-Frédérique Guay steht bei 20 Skorerpunkten. Fribourg führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Davos an, das zudem ein Spiel mehr ausgetragen hat. (riz/sda)
Martin Fuchs zum Weltcupauftakt Dritter
Martin Fuchs wird beim Weltcupauftakt der Springreiter Dritter. In Oslo blieb er im Sattel von Fortjump du Beaumenil ohne Makel und stiess als einer von neun Reitern ins Stechen vor. In diesem blieb Fuchs erneut ohne Fehler. Einzig der Österreicher Max Kühner und der Niederländer Harrie Smolders konnten die Zeit des Zürchers unterbieten.

Nicht in der Entscheidung um den Sieg dabei waren mit je vier Strafpunkten Steve Guerdat auf Lancelotta und Janika Sprunger mit Orelie. (riz/sda)
Debrunner und Hug erneut unschlagbar
Catherine Debrunner und Marcel Hug wiederholen ihren Triumph vom Berlin-Marathon Ende September in Chicago. Die Schweizer Para-Leichtathleten gewinnen in den USA jeweils überlegen.

Debrunner revanchierte sich für ihren 6. Platz vor einem Jahr und fuhr 8:45 Minuten vor Tatyana McFadden und Manuela Schär als Erste ins Ziel. Mit einer Zeit von 1:33:16 Stunden gewann sie in Chicago damit zum dritten Mal und unterbot ihren eigenen Weltrekord, den sie in Berlin 2023 aufgestellt hatte, um genau eine Minute.

Hug setzte sich in den USA in 1:21:34 Stunden und über acht Minuten Vorsprung auf Lito Anker durch und triumphierte in Chicago zum fünften Mal in Folge und zum siebten Mal insgesamt. Hinter ihm und Anker komplettierte David Weir das Podest. (riz/sda)
Die Olympiasiegerin ist wieder da
Die Olympiasiegerin ist zurück: Beim Heimturnier in Peking feiert die Lokalmatadorin Zheng Qinwen nach langer Verletzungspause ihren ersten Turniersieg seit 2024. Vor eineinhalb Jahren lag Qinwen auf Platz 4 der Weltrangliste, dann musste sich die Chinesin am Ellbogen operieren lassen und fiel weit zurück. Nun ist sie wieder da. Am US Open hatte sie als Qualifikantin die Viertelfinals erreicht, nun feierte sie beim WTA-1000-Turnier in Peking, wo sie von einer Wildcard profitierte, den zweitgrössten Erfolg ihrer Karriere.

Im Final bezwang die 24-Jährige die French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa 7:5, 6:4. Es ist ihr sechster Titel auf WTA-Stufe, der erste seit dem Olympiasieg in Paris 2024. In der Weltrangliste wird sie sich von Position 54 auf Platz 23 verbessern. Die Russin Andrejewa wird als Nummer 3 so gut klassiert sein wie noch nie. (riz/sda)
Genfer Polizei verhindert Schlägerei zwischen Servette-Fangruppen
Die Genfer Kantonspolizei hat am Samstag nach dem Fussballspiel zwischen Servette und Sitten eine Schlägerei zwischen zwei Fangruppen des Genfer Klubs verhindert. Sie kontrollierte im Stadtteil Acacias 40 Fans, wie die Genfer Behörden am Samstag mitteilten.

Die kontrollierten Fans gehörten der Gruppierung Section Grenat an. Sie hätten sich zu einem Treffpunkt der Fangruppe Les Plus Malins begeben wollen, um sich mit deren Mitgliedern zu prügeln. Beide Gruppierungen unterstützen den Servette FC. Durch das präventive Eingreifen der Polizei sei eine Konfrontation verhindert worden. Die Partie zwischen Servette und Sitten verlief laut den Behörden ohne grössere Zwischenfälle. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es weder Verletzte noch Sachschäden gegeben. (riz/sda)


Bezzecchi siegt in Indonesien – Martin wieder Leader
Marco Bezzecchi gewinnt den Grand Prix von Indonesien. Der Italiener setzt sich in Kuta vor dem überraschenden Spanier Raul Fernandez, dessen Landsmann Jorge Martin und dem Japaner Ai Ogura durch.

Damit gelingt Aprilia in der MotoGP erstmals ein Vierfachsieg. Der 27-jährige Bezzecchi aus Rimini feiert seinen elften Grand-Prix-Sieg. Fernandez hatte am Samstag erstmals in seiner Karriere die Pole-Position erobert.

In der Gesamtwertung kommt es erneut zum Leaderwechsel: Mit 355 Punkten liegt Martin wieder an der Spitze und verdrängt den Spanier Marc Marquez auf Rang 2. Der Ducati-Fahrer hat nach seinem 6. Platz zwei Punkte Rückstand auf Martin. Bezzecchi ist mit 309 Punkten Dritter. (vro/sda/afp)

Vier Schweizer BMX-Racer auf den ersten Plätzen
Die Schweizer BMX-Racer klassieren sich beim Weltcup in Chongli in China auf den ersten vier Plätzen der Rangliste. Cédric Butti gewinnt vor Mark Lüthi und Filib Steiner. Tristan Borel komplettierte das Schweizer Quartett als Vierter.

Für den 27-jährigen Thurgauer Butti, der an den Olympischen Spielen 2024 den 4. Platz belegt hatte, war es der erste Weltcupsieg. Er setzte sich mit 0,319 Sekunden Vorsprung auf Lüthi durch.

Bei den Frauen verpassten die Schweizerinnen einen Podestplatz. Zoé Claessens, die am Samstag Dritte geworden war, belegte am Sonntag den 6. Rang. Den Sieg sicherte sich die Niederländerin Laura Smulders. Nadine Aeberhard wurde als beste Schweizerin Vierte. (vro/sda)

Guerdat und Fuchs auf den Plätzen 2 und 3
Starker Auftritt der Schweizer Springreiter beim Fünfsterne-CSI in Oslo: Im Grand-Prix klassieren sich gleich drei in den Top 5.

Im Stechen muss sich Steve Guerdat auf Hadji de Bliniere einzig dem Schweden Henrik von Eckermann geschlagen geben. Der Weltmeister von 2022 und Team-Olympiasieger von 2021 ist 57 Hundertstel schneller als Guerdat und 88 Hundertstel vor Martin Fuchs auf Lorde. Auch Janika Sprunger erreicht mit Aganix's Rose of Light das Stechen und wird Fünfte. (riz/sda)

Lotterien geben 6 Millionen Franken für Fussball-Unterstützung
Die Loterie Romande und Swisslos haben am Samstagabend am Rande des Spiels zwischen Servette und Sion einen Scheck über 6,02 Millionen Franken an den Schweizerischen Fussballverband und die Swiss Football League überreicht. Dieses Geld stammt aus den Lotteriegewinnen und soll den Nachwuchs sowie die Aus- und Weiterbildung von Trainern und Schiedsrichtern fördern.

Die Loterie Romande weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass sie ihre Gewinne nicht nur für den Sport, sondern auch in den Bereichen Kultur, Soziales, Gesundheit, Forschung, Bildung, Umwelt, Tourismus und Kulturerbe verteilt. Im Jahr 2025 wurden so demnach 252 Millionen Franken an 5000 gemeinnützige Projekte ausgezahlt. (riz/sda)


Verstappen sichert sich zum 50. Mal die Pole-Position
Nach seinem Sieg im Sprint am Samstagmittag sichert sich Max Verstappen für den GP von Singapur am Sonntag die Pole-Position. Der Red-Bull-Pilot setzt sich im Qualifying um 0,054 Sekunden gegen Charles Leclerc durch. Für den Niederländer ist es die 50. Pole-Position der Karriere.

In der 2. Reihe, hinter Verstappen und Leclerc, startet Lewis Hamilton, der das Qualifying als Dritter beendete. WM-Leader Kimi Antonelli, der aktuell noch 89 Punkte Vorsprung auf George Russell hat, startet von Position vier.

Im Audi schied Nico Hülkenberg, der im Sprint am Samstagmittag als Siebter zwei Punkte holte, als Elfter im Q2 aus. Gabriel Bortoleto wird vier Plätze hinter dem Deutschen starten. Den Sprint hatte er in der achten Runde noch aufgeben müssen, nachdem Alexander Albon ihm ins Heck gefahren war. (riz/sda)
Zoé Claessens erneut auf dem Podest
Nach ihrem Sieg am vergangenen Samstag in Peking hat die BMX-Fahrerin Zoé Claessens ihren zweiten Podestplatz in Folge im Weltcup eingefahren. Die Waadtländerin belegte beim ersten von zwei angesetzten Rennen im chinesischen Chongli den 3. Rang. Der Sieg ging an die Britin Bethany Shriever.

Nadine Aeberhard, die zweite Schweizerin im Final, fuhr auf den 5. Platz. Ihr älterer Bruder Loris beendete den Final der Männer im 8. und letzten Rang. Bester Schweizer war Cédric Butti als Fünfter. (riz/sda)
Niederreiter erneut nur Zuschauer
Nino Niederreiter sieht die 1:5-Heimniederlage seiner Winnipeg Jets gegen die Anaheim Ducks von der Tribüne aus. Der Schweizer Stürmer fehlt zum dritten Mal in Folge überzählig. Nachdem er in den ersten beiden Spielen der neuen Saison jeweils in der vierten Linie zum Einsatz gekommen war, stand Niederreiter zuletzt bereits bei den Siegen über Pittsburgh und Colorado nicht im Kader der Jets.

Das einzige Tor für das unterlegene Heimteam erzielte Kyle Connor Mitte des letzten Drittels. Der bereits sechste Treffer des 29-jährigen Amerikaners zum 1:3 war jedoch nur ein kurzes Aufbäumen. Inwiefern die deutliche Niederlage dem 34-jährigen Niederreiter persönlich in die Karten spielt, wird sich zeigen. Die nächste Partie bestreitet Winnipeg, das zuletzt drei Siege aneinandergereiht hatte, in der Nacht auf Mittwoch gegen die Minnesota Wild. (riz/sda)


Verstappen gewinnt Sprint in Singapur
Max Verstappen doppelt nach seinem Sieg im Grand Prix von Bahrain nach und gewinnt den Sprint in Singapur.

In einem wegen Regens um mehr als eine halbe Stunde verzögert in Angriff genommenen Rennen verweist der niederländische Red-Bull-Pilot die beiden Ferrari von Lewis Hamilton und Charles Leclerc auf die weiteren Podestplätze. Audi-Fahrer Nico Hülkenberg holt als Siebter zwei Punkte. (sda/vro)

Marc Marquez nach Sprint-Sieg neuer WM-Leader
Der Sieg im Sprintrennen des Grand Prix von Indonesien geht an Marc Marquez. Der siebenfache Weltmeister übernimmt damit die Führung in der WM-Wertung von seinem spanischen Landsmann Jorge Martin.

Marquez setzte sich auf dem Mandalika International Street Circuit auf der Insel Lombok vor dem Japaner Ai Ogura auf Aprilia und seinem Ducati-Markenkollegen Fabio Di Giannantonio aus Italien durch. Im 4. Rang landete Jorge Martin, der die Kurzentscheidung zwischenzeitlich angeführt hatte, in der zweiten Rennhälfte jedoch sichtlich Probleme mit seiner Aprilia-Maschine bekundete. Der WM-Dritte Marco Bezzecchi und der erstmals aus der Pole-Position gestartete Raul Fernandez stiessen bereits in der ersten Kurve zusammen und fielen aus.

Mit seinem bereits achten Sprint-Sieg der Saison hat Marc Marquez die Führung in der WM-Wertung an sich gerissen. Vor dem GP am Sonntag weist der 33-Jährige vier Punkte Vorsprung auf Martin aus. (sda/vro)

Vincenzo Montella nicht mehr türkischer Nationaltrainer
Dem türkischen Nationaltrainer Vincenzo Montella kostet der schwache Start in die Nations League den Job. Der Fussballverband gibt die Trennung vom Italiener am Freitag bekannt. Der Nachfolger von Montella steht noch nicht fest. Als heisser Kandidat gilt der frühere türkische Internationale Arda Turan, der aktuell Schachtar Donezk trainiert. (cpf/sda)
EHC Kloten für 5 bis 6 Monate verletzungsbedingt ohne Hausheer
Der EHC Kloten muss fünf bis sechs Monate auf Leandro Hausheer verzichten. Der 23-jährige Verteidiger musste sich diese Woche an der Schulter operieren lassen, teilte der Zürcher Klub mit.

(cpf/sda)
Marco Pfyl beendet Spitzensportkarriere
Der Kunstturner Marco Pfyl beendet seine Karriere im Spitzensport. Als Grund gibt der 28-jährige Schwyzer körperliche Beschwerden an.

Nachdem er sich 2025 in seinen Spezialgeräten Reck und Barren nochmals für die WM qualifiziert hatte, musste er im Verlauf der aktuellen Saison wegen Schulter- und Rückenprobleme mehrmals aussetzen. Zu Pfyls Höhepunkten der Karriere gehörten die Ränge 6 (Reck) und 8 (Barren) an der Heim-EM 2021 in Basel. Ausserdem belegte er im Jahr darauf, an der EM in München, mit der Mannschaft Platz 4. (abu/sda)

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