Für Fribourg-Gottéron beginnt die Saison, wie die alte aufgehört hat: mit einem Sieg. Der Schweizer Meister gewinnt in der 1. Runde der Champions Hockey League in Graz dank zwei späten Toren mit 4:2.
Ein Freiburger Doppelschlag in der Schlussphase sorgte für die Entscheidung in einem hart umkämpften Duell mit den Graz 99ers. Yannick Rathgeb traf in der 54. Minute zum 2:1 für die Gäste, nur 39 Sekunden später erhöhte Anthony Richard auf 3:1. Der neu verpflichtete kanadische Stürmer traf 55 Sekunden vor Schluss ins leere Tor ein zweites Mal, nachdem die Grazer zuvor bei einer Strafe gegen Gottéron mit einem sechsten Feldspieler noch einmal auf 2:3 verkürzt hatten. (hkl/sda)
Ein Freiburger Doppelschlag in der Schlussphase sorgte für die Entscheidung in einem hart umkämpften Duell mit den Graz 99ers. Yannick Rathgeb traf in der 54. Minute zum 2:1 für die Gäste, nur 39 Sekunden später erhöhte Anthony Richard auf 3:1. Der neu verpflichtete kanadische Stürmer traf 55 Sekunden vor Schluss ins leere Tor ein zweites Mal, nachdem die Grazer zuvor bei einer Strafe gegen Gottéron mit einem sechsten Feldspieler noch einmal auf 2:3 verkürzt hatten. (hkl/sda)