Beim Athletissima-Meeting am 21. August in Lausanne steht ein spannendes Duell im 200-Meter-Lauf an. Der Australier Gout Gout trifft bei seinem ersten Auftritt in der Schweiz auf den Olympiasieger Letsile Tebogo.
Der 18-jährige Gout bestreitet seine erste Saison in der Diamond League und in Lausanne sein einziges Rennen in Europa in der zweiten Saisonhälfte. Mitte April stellte er in Sydney mit 19,67 Sekunden den Junioren-Weltrekord auf.
Herausgefordert wird Gout von Letsile Tebogo aus Botswana. Erst 23-jährig ist er bereits Junioren-Weltmeister über 100 Meter, Weltmeister in der Staffel über 4x400 Meter und Olympiasieger über 200 Meter.
Bereits im April hatten die Organisatoren die Teilnahme von vier Schweizer Aushängeschildern angekündigt. Audrey Werro, Ditaji Kambundji, Angelica Moser und Simon Ehammer werden in Lausanne antreten. (car/sda)
Der 18-jährige Gout bestreitet seine erste Saison in der Diamond League und in Lausanne sein einziges Rennen in Europa in der zweiten Saisonhälfte. Mitte April stellte er in Sydney mit 19,67 Sekunden den Junioren-Weltrekord auf.
Herausgefordert wird Gout von Letsile Tebogo aus Botswana. Erst 23-jährig ist er bereits Junioren-Weltmeister über 100 Meter, Weltmeister in der Staffel über 4x400 Meter und Olympiasieger über 200 Meter.
Bereits im April hatten die Organisatoren die Teilnahme von vier Schweizer Aushängeschildern angekündigt. Audrey Werro, Ditaji Kambundji, Angelica Moser und Simon Ehammer werden in Lausanne antreten. (car/sda)