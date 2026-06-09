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Sportnews-Ticker: Gout Gout trifft in Lausanne auf Letsile Tebogo

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Gout Gout trifft in Lausanne auf Letsile Tebogo +++ Divock Origi tritt zurück

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
09.06.2026, 10:5009.06.2026, 10:50
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Gout Gout trifft in Lausanne auf Letsile Tebogo
Beim Athletissima-Meeting am 21. August in Lausanne steht ein spannendes Duell im 200-Meter-Lauf an. Der Australier Gout Gout trifft bei seinem ersten Auftritt in der Schweiz auf den Olympiasieger Letsile Tebogo.

Der 18-jährige Gout bestreitet seine erste Saison in der Diamond League und in Lausanne sein einziges Rennen in Europa in der zweiten Saisonhälfte. Mitte April stellte er in Sydney mit 19,67 Sekunden den Junioren-Weltrekord auf.

Herausgefordert wird Gout von Letsile Tebogo aus Botswana. Erst 23-jährig ist er bereits Junioren-Weltmeister über 100 Meter, Weltmeister in der Staffel über 4x400 Meter und Olympiasieger über 200 Meter.

Bereits im April hatten die Organisatoren die Teilnahme von vier Schweizer Aushängeschildern angekündigt. Audrey Werro, Ditaji Kambundji, Angelica Moser und Simon Ehammer werden in Lausanne antreten. (car/sda)


Beachvolleyball-EM 2027 in Gstaad
Die Beachvolleyball-Europameisterschaften finden 2027 in der Schweiz statt. Die Medaillen werden vom 30. Juni bis zum 4. Juli in Gstaad vergeben, wie Swiss Volley mitteilt. Es ist nach Basel 2002 und Biel 2016 erst das dritte Mal, dass das Turnier in der Schweiz ausgetragen wird.

Die EM ersetzt im kommenden Jahr das Elite-Turnier im Berner Oberland. Ab 2028 kehrt dieses wieder in den Kalender der World Beach Pro Tour zurück. (car/sda)
Divock Origi tritt zurück
Der 32-fache belgische Nationalspieler Divock Origi tritt zurück. «Meine Ziele als Spieler habe ich erreicht», gab der 31-jährige Stürmer auf Instagram bekannt.

Origi spielte in seiner Karriere für Lille, Liverpool, Wolfsburg, Milan und Nottingham. Seinen letzten Einsatz hatte er vor über zwei Jahren. Die grössten Erfolge feierte er beim FC Liverpool mit dem Sieg in der Champions League 2019 und dem Meistertitel in der Saison darauf.

Auf dem Weg zum Champions-League-Triumph steuerte Origi im Halbfinal-Rückspiel gegen Barcelona (4:0 nach 0:3 im Hinspiel) zwei Tore bei. Im Final gegen Tottenham traf er zum 2:0-Schlussstand. (hkl/sda/afp)

Teilsieg für den Genfer Mittelfeldspieler Boris Cespedes
Der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler Boris Cespedes erreicht in seinem Kampf gegen eine Dopingsperre einen Teilsieg. Der Internationale Sportgerichtshof CAS gab bekannt, dass die Strafe gegen den 30-Jährigen reduziert wird.

Ursprünglich war Cespedes von der Disziplinarkommission der FIFA für zwei Jahre gesperrt worden. Das Gericht in Lausanne reduzierte die Strafe auf 15 Monate, wodurch der langjährige Spieler von Servette im August wieder spielberechtigt ist.

Seit Mai 2025 ist Cespedes, der zum Zeitpunkt seiner Sperre für Yverdon spielte, ohne Einsatz. Ihm wird die Einnahme des verbotenen Mittels Acetazolamid vorgeworfen. Nach dem letzten von 19 Länderspielen, die er für Bolivien, das Heimatland seines Vaters, bestritten hatte, war er positiv getestet worden.

Die Einnahme des verbotenen Mittels geht gemäss Cespedes auf ein Medikament zurück, das ihm der Teamarzt Boliviens wegen Höhenkrankheit verabreicht hat. Vor dem Spiel im März 2025 gegen Uruguay in La Paz auf über 4000 Metern war wegen der Übelkeit behandelt worden. Nach der Partie, die er von der Ersatzbank verfolgte, gab er die positive Dopingprobe ab. (hkl/sda)

Roger Federer schlägt in New York auf
Roger Federer wird im Vorfeld des diesjährigen US Open eine Exhibition bestreiten. Wie die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers bekannt gaben, wird der Basler zusammen mit den einheimischen Tennis-Ikonen Andy Roddick, Andre Agassi und John McEnroe auf dem Court stehen.

Am 25. August, dem Dienstag vor dem Turnierstart, stehen die Ehemaligen im New Yorker Arthur-Ashe-Stadium im Mittelpunkt. Federer, der Anfang Jahr bereits beim Australian Open eine Exhibition bestritten hat, gewann das US Open als einziger Spieler fünfmal in Folge (2004 bis 2008). (hkl/sda)

Hockeyverband organisiert Übergang zu neuem Präsidenten
Der Schweizer Eishockeyverband SIHF organisiert die Übergangszeit, bis ein neuer Präsident bestimmt ist. Nach dem sofortigen Rücktritt von Urs Kessler am Tag nach dem WM-Final übernimmt Vizepräsident Marc-Anthony Anner vorläufig die Leitung der Verwaltungsratssitzungen und vertritt den Verband «im Rahmen seiner Verfügbarkeit bei ausgewählten Anlässen».

Diese Regelung gelte bis zur Wahl eines neuen Präsidenten bei einer Generalversammlung, schreibt der SIHF in einer Medienmitteilung. (nih/sda)
U17-EM-Titel für Italien
Die Qualifikation für die WM 2026 hat Italien verpasst, doch die U17 der Azzurri lässt auf eine bessere Zukunft hoffen: Die Italiener holten am Sonntag in Tallinn den U17-EM-Titel.

Italien setzte sich im Final im Penaltyschiessen gegen Belgien durch, das zum ersten Mal den Final erreichte. Nach 90 Minuten und zwei späten Toren stand es 1:1. Ein verwandelter Penalty von Atalanta Bergamos Nachwuchsspieler Marcello Fugazzola rettete die Italiener in der 91. Minute ins Penaltyschiessen. Sechs Minuten davor hatte Belgien getroffen. (nih/sda)
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