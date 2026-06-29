Die Amerikanerinhat am Sonntag in Rom mit 23,55 Sekunden denübergebrochen. Dieser hatte erst seit neun Tagen Bestand.Walsh war vier Hundertstel schneller als ihre Landsfrau Kate Douglass, die am 19. Juni in Indianapolis nach 23,59 Sekunden angeschlagen und ihrerseits die Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström aus dem Jahr 2023 um zwei Hundertstel unterboten hatte. Die 23-jährige Walsh hält derzeit auch den Weltrekord über 100 m Delfin. (car/sda/afp)