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Sportnews-Ticker: Gretchen Walsh schwimmt zu Weltrekord

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Walsh schwimmt zu Weltrekord +++ Christen doppelt nach

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
29.06.2026, 07:2929.06.2026, 07:29
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Gretchen Walsh bricht den Weltrekord über 50 m Crawl
Die Amerikanerin Gretchen Walsh hat am Sonntag in Rom mit 23,55 Sekunden den Weltrekord über 50 m Crawl gebrochen. Dieser hatte erst seit neun Tagen Bestand.

Walsh war vier Hundertstel schneller als ihre Landsfrau Kate Douglass, die am 19. Juni in Indianapolis nach 23,59 Sekunden angeschlagen und ihrerseits die Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström aus dem Jahr 2023 um zwei Hundertstel unterboten hatte. Die 23-jährige Walsh hält derzeit auch den Weltrekord über 100 m Delfin. (car/sda/afp)


Angelica Moser siegt in Paris
Mit Stabhochspringerin Angelica Moser stieg beim Diamond-League-Meeting in Paris nach Audrey Werro eine zweite Schweizerin zuoberst auf das Podest.

Die 28-Jährige übersprang als einzige die Marke von 4,77 m und feierte ihren zweiten Sieg in der Diamond League nach jenem vor zwei Jahren in Marrakesch. (car/sda)


Audrey Werro siegt am Diamond League in Paris
Audrey Werro gelingt beim Diamond-League-Meeting in Paris ein weiterer Traumlauf. Die Freiburgerin unterbietet ihren Schweizer Rekord über 800 m in 1:53,80 Minuten um 18 Hundertstel.

Für Werro, die schon zuvor die drittbeste Zeit der Geschichte inne hatte, ist es der vierte Sieg in Serie in der Diamond League. Dies hat vor ihr noch keine Schweizerin geschafft. (car/sda)



Anna Jurt gewinnt den Weltcupfinal in Budapest
Historischer Erfolg für Pentathlon Suisse: Die Obwaldnerin Anna Jurt gewinnt den Weltcupfinal in Budapest. Für die 24-Jährige ist es der erste Weltcupsieg und der bislang grösste Erfolg ihrer Karriere.

Die EM-Bronzemedaillengewinnerin von 2024 bewies im Final der besten 36 Athletinnen der Saison eindrücklich ihre Nervenstärke. Als Fünfte in den entscheidenden Laser Run gestartet, lief sie ein taktisch perfektes Rennen und arbeitete sich kontinuierlich an die Spitze vor. (car/sda)






Jan Christen doppelt nach
Drei Tage nach seinem Sieg im Zeitfahren hat sich Jan Christen auch im Strassenrennen zum Schweizer Meister gekürt. Der Radprofi vom UAE-Team Emirates feierte im jurassischen Courtételle einen Erfolg nach langer Soloflucht.

Silber und Bronze gingen an Fahrer aus der zweiten Reihe. Valentin Darbellay kam 14 Sekunden nach Christen ins Ziel, der erst 20-jährige Melk Zumstein büsste 25 Sekunden ein und klassierte sich damit noch vor Ex-Meister Marc Hirschi, der Vierter wurde. (ram)
Schlegel triumphiert am NOS
Zum dritten Mal in Folge gewinnt Werner Schlegel das Nordostschweizer Teilverbandsfest. Im Schlussgang im thurgauischen Güttingen legte er seinen Toggenburger Kollegen Damian Ott ins Sägemehl.

Ott aus Dreien war mit vier Maximalnoten und einem Gestellten gegen Schwingerkönig Armon Orlik in den Schlussgang gezogen. Der Hemberger Schlegel konnte nach einer überraschenden Auftaktniederlage gegen den Nordwestschweizer Gast Adrian Odermatt vier Siege aneinander reihen. (ram)

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