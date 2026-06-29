undvertreten beim Schweizerdie Schweizer Farben an der. Für den Berner ist es die fünfte Teilnahme, der Jurassier steht vor einer Premiere.Neben dem Duo ist bislang aus Schweizer Sicht erst Mauro Schmid bestätigt. Stefan Bissegger und Silvan Dillier dürften folgen. Team Tudor fokussiert sich bei seiner zweiten Teilnahme auf Etappensiege, wie in einer Medienmitteilung betont wird. Die Tour de France startet am Samstag mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona. (abu/sda)