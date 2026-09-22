Isack Hadjar sitzt am Grand Prix von Aserbaidschan nach seiner Zwangspause wieder am Steuer des zweiten Red Bull neben Max Verstappen. Das gab der Formel-1-Rennstall am Dienstag bekannt.
Der Franzose, der am Montag seinen 22. Geburtstag feiert, verpasste die letzten drei Rennen aufgrund einer Verletzung am linken Handgelenk. Im Zuge seiner Rückkehr ins Cockpit wechselt der Neuseeländer Liam Lawson zurück zu Racing Bull. Der Japaner Yuki Tsunoda kehrt dort wieder in seine Rolle als Ersatzfahrer zurück. (abu/sda/afp)
Der Franzose, der am Montag seinen 22. Geburtstag feiert, verpasste die letzten drei Rennen aufgrund einer Verletzung am linken Handgelenk. Im Zuge seiner Rückkehr ins Cockpit wechselt der Neuseeländer Liam Lawson zurück zu Racing Bull. Der Japaner Yuki Tsunoda kehrt dort wieder in seine Rolle als Ersatzfahrer zurück. (abu/sda/afp)