Michelle Heimberg qualifizierte sich an der EM in Paris im Springen vom 3-m-Brett problemlos für den Final vom Dienstagabend (21.15 Uhr). Die 26-jährige Aargauerin belegte in der Qualifikation den 3. Rang. Zwei Tage nach dem Gewinn der Silbermedaille vom 1-m-Brett strebt Heimberg als Titelverteidigerin ihr zehntes Podest auf kontinentaler Ebene in der Elite-Kategorie an.
Im Final geht die Schweizerin allerdings nur als Aussenseiterin an den Start. Als Topfavoritin gilt die Italienerin Chiara Pellacani, die an diesen Titelkämpfen bereits im Team-Event, vom 1-m-Brett und im Mixed-Synchron-Wettbewerb vom 3-m-Brett Gold gewonnen hat. Mit einem Total von 336,85 Punkten distanzierte Pellacani die Konkurrenz in der Qualifikation um 33 und mehr Zähler. (riz/sda)
Im Final geht die Schweizerin allerdings nur als Aussenseiterin an den Start. Als Topfavoritin gilt die Italienerin Chiara Pellacani, die an diesen Titelkämpfen bereits im Team-Event, vom 1-m-Brett und im Mixed-Synchron-Wettbewerb vom 3-m-Brett Gold gewonnen hat. Mit einem Total von 336,85 Punkten distanzierte Pellacani die Konkurrenz in der Qualifikation um 33 und mehr Zähler. (riz/sda)