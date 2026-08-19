Isack Hadjar kann bei der Rückkehr der Formel 1 nach der Sommerpause nicht antreten. Der 21-jährige Franzose von Red Bull muss verletzungsbedingt auf einen Start an diesem Wochenende beim Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort verzichten.
Wie das Team mitteilt, verletzte sich der aktuelle WM-Achte und Teamkollege von Vierfach-Weltmeister Max Verstappen am Handgelenk. Für Hadjar wird der Neuseeländer Liam Lawson vom Schwesterteam Racing Bulls in den Red Bull befördert. Lawsons Platz übernimmt Yuki Tsunoda. (ram/sda/dpa)
Wie das Team mitteilt, verletzte sich der aktuelle WM-Achte und Teamkollege von Vierfach-Weltmeister Max Verstappen am Handgelenk. Für Hadjar wird der Neuseeländer Liam Lawson vom Schwesterteam Racing Bulls in den Red Bull befördert. Lawsons Platz übernimmt Yuki Tsunoda. (ram/sda/dpa)