Die Qualifikation für die WM 2026 hat Italien verpasst, doch die U17 der Azzurri lässt auf eine bessere Zukunft hoffen: Die Italiener holten am Sonntag in Tallinn den U17-EM-Titel.
Italien setzte sich im Final im Penaltyschiessen gegen Belgien durch, das zum ersten Mal den Final erreichte. Nach 90 Minuten und zwei späten Toren stand es 1:1. Ein verwandelter Penalty von Atalanta Bergamos Nachwuchsspieler Marcello Fugazzola rettete die Italiener in der 91. Minute ins Penaltyschiessen. Sechs Minuten davor hatte Belgien getroffen. (nih/sda)
Italien setzte sich im Final im Penaltyschiessen gegen Belgien durch, das zum ersten Mal den Final erreichte. Nach 90 Minuten und zwei späten Toren stand es 1:1. Ein verwandelter Penalty von Atalanta Bergamos Nachwuchsspieler Marcello Fugazzola rettete die Italiener in der 91. Minute ins Penaltyschiessen. Sechs Minuten davor hatte Belgien getroffen. (nih/sda)