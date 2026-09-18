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Sportnews-Ticker: Italien-Legende Sandro Mazzola gestorben

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Italien-Legende Mazzola gestorben +++ Russische Biathleten bleiben suspendiert

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
18.09.2026, 17:4319.09.2026, 14:51
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IBU wählt neuen Präsidenten – Russen bleiben suspendiert
Der Biathlon-Weltverband IBU hat einen neuen Präsidenten. Der 46-jährige Slowene Tim Farcnik wurde beim Kongress in Berchtesgaden ohne Gegenkandidaten zum Nachfolger von Olle Dahlin gewählt. Der Schwede war seit 2018 im Amt und schied nun turnusgemäss aus.

Weiter wurde bekannt, dass Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus auch im kommenden Winter suspendiert und von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen bleiben. Die vom IBU-Vorstand eingesetzte Monitoring-Gruppe habe keine wesentlichen Veränderungen feststellen können, die eine Änderung des seit 2022 geltenden Status rechtfertigen würden. (abu/sda/dpa)

Italiens Europameister Sandro Mazzola stirbt 83-jährig
Der italienische Fussball trauert um Sandro Mazzola. Der langjährige Internationale und frühere Captain von Inter Mailand ist im Alter von 83 Jahren gestorben, wie Inter mitteilte.

Mazzola gehört zu den grössten Vereinsikonen von Inter Mailand. Als Offensivspieler prägte er das legendäre «Grande Inter» der 1960er-Jahre. Er wurde mit Inter viermal italienischer Meister, gewann zweimal den Europacup der Landesmeister (Vorgänger der Champions League) und zweimal den Weltpokal. Mit Italien wurde Mazzola 1968 Europameister und stand er zwei Jahre später im WM-Final, den die Squadra Azzurra gegen Brasilien 1:4 verlor. (abu/sda)


Stricker verpasst gegen Brasilien den Exploit
Die Schweiz liegt im Davis Cup gegen Brasilien der Papierform entsprechend 0:1 im Rückstand. Dominic Stricker verpasst den Exploit gegen João Fonseca knapp

Dominic Stricker, die Nummer 262 der Welt, zwang den Top-30-Spieler João Fonseca in einen dritten Satz, schaffte es aber mit zunehmender Dauer der Partie nicht mehr, die wichtigen Punkte zu gewinnen. Am Ende entschied der Brasilianer das Spiel in knapp zwei Stunden 4:6, 6:3, 6:2 für sich und brachte sein Team 1:0 in Führung. (riz/sda)


Golliard schiesst Winterthur zum Sieg
In der Challenge League feiert Winterthur den dritten Sieg in Serie. Dank des 2:1 gegen Aarau bleibt der FCW Leader Stade Lausanne-Ouchy auf den Fersen. Die über weite Strecken spielbestimmenden Winterthurer mussten sich bis in die Schlussviertelstunde gedulden, ehe Théo Golliard das 2:1 erzielte. Mit seinem dritten Tor in Folge unterstrich der 23-Jährige seine gute Form. Zuvor hatten beide Teams je einmal vom Penaltypunkt getroffen. Spielentscheidend war die Gelb-Rote Karte gegen David Acquah, durch die die Gäste ab der 56. Minute in Unterzahl agieren mussten.

In der Tabelle verkürzt Winterthur den Rückstand auf SLO auf zwei Punkte. Die Waadtländer treffen am Sonntag auswärts auf Yverdon. (riz/sda)



FCZ mehrere Wochen ohne Reverson
Der FC Zürich muss mehrere Wochen auf zwei Spieler verzichten. Wie der Super-League-Verein mitteilt, zog sich Stürmer Damienus Reverson am vergangenen Sonntag im Spiel gegen Vaduz ohne gegnerische Einwirkung einen Innenbandriss im Knie zu. Der Niederländer falle «mehrere Wochen» aus.

Rund drei Wochen müsse Sebastian Walker pausieren. Der junge Verteidiger leidet an einer Muskelverletzung im Oberschenkel. (riz/sda)


Lausanne fast einen Monat ohne Captain Custodio
Lausanne-Sport muss drei bis vier Wochen auf seinen Captain Olivier Custodio verzichten. Der 31-jährige Mittelfeldspieler verletzte sich diese Woche im Training am linken Oberschenkel. (nih/sda)


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