In derfeiertden dritten Sieg in Serie. Dank desbleibt der FCW Leader Stade Lausanne-Ouchy auf den Fersen. Die über weite Strecken spielbestimmenden Winterthurer mussten sich bis in die Schlussviertelstunde gedulden, ehe Théo Golliard das 2:1 erzielte. Mit seinem dritten Tor in Folge unterstrich der 23-Jährige seine gute Form. Zuvor hatten beide Teams je einmal vom Penaltypunkt getroffen. Spielentscheidend war die Gelb-Rote Karte gegen David Acquah, durch die die Gäste ab der 56. Minute in Unterzahl agieren mussten.In der Tabelle verkürzt Winterthur den Rückstand auf SLO auf zwei Punkte. Die Waadtländer treffen am Sonntag auswärts auf Yverdon. (riz/sda)