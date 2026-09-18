Der Biathlon-Weltverband IBU hat einen neuen Präsidenten. Der 46-jährige Slowene Tim Farcnik wurde beim Kongress in Berchtesgaden ohne Gegenkandidaten zum Nachfolger von Olle Dahlin gewählt. Der Schwede war seit 2018 im Amt und schied nun turnusgemäss aus.
Weiter wurde bekannt, dass Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus auch im kommenden Winter suspendiert und von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen bleiben. Die vom IBU-Vorstand eingesetzte Monitoring-Gruppe habe keine wesentlichen Veränderungen feststellen können, die eine Änderung des seit 2022 geltenden Status rechtfertigen würden. (abu/sda/dpa)
Weiter wurde bekannt, dass Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus auch im kommenden Winter suspendiert und von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen bleiben. Die vom IBU-Vorstand eingesetzte Monitoring-Gruppe habe keine wesentlichen Veränderungen feststellen können, die eine Änderung des seit 2022 geltenden Status rechtfertigen würden. (abu/sda/dpa)