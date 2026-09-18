Dominic Lobalu bleibt an den Strassen-Weltmeisterschaften in Kopenhagen ohne Medaille. Der St. Galler belegt in 13:29 über 5000 m den 18. Platz. Jonas Raes, der zweite Schweizer im Feld, wird 22.
Lobalu, der Mitte August an der EM in Birmingham über 10'000 m Silber gewonnen hatte, fehlten in der dänischen Hauptstadt auf das Podest 29 Sekunden. Gold und Bronze gingen an Dawit Seare und Saymon Amanuel aus Eritrea. Dazwischen klassierte sich der Norweger Jakob Ingebrigtsen. (abu/sda)
Lobalu, der Mitte August an der EM in Birmingham über 10'000 m Silber gewonnen hatte, fehlten in der dänischen Hauptstadt auf das Podest 29 Sekunden. Gold und Bronze gingen an Dawit Seare und Saymon Amanuel aus Eritrea. Dazwischen klassierte sich der Norweger Jakob Ingebrigtsen. (abu/sda)