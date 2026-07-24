Jannik Sinner (ATP 1) und Novak Djokovic (ATP 7) werden am Masters-1000-Turnier in Montreal Anfang August nicht teilnehmen. Wie die Organisatoren mitteilten, zogen sie sich aus dem Teilnehmerfeld zurück.
«Nachdem ich alle Faktoren gemeinsam mit meinem Team sorgfältig abgewogen habe, haben wir den schwierigen Entscheid getroffen, uns aus Montreal zurückzuziehen», erklärte Sinner, der zuletzt in Wimbledon gewann. «Es ist nie einfach, so ein wichtiges Turnier zu verpassen, aber wir glauben, dass es der richtige Entscheid ist, meine Gesundheit zu priorisieren.» (nih/sda)
«Nachdem ich alle Faktoren gemeinsam mit meinem Team sorgfältig abgewogen habe, haben wir den schwierigen Entscheid getroffen, uns aus Montreal zurückzuziehen», erklärte Sinner, der zuletzt in Wimbledon gewann. «Es ist nie einfach, so ein wichtiges Turnier zu verpassen, aber wir glauben, dass es der richtige Entscheid ist, meine Gesundheit zu priorisieren.» (nih/sda)