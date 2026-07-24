Die Schweizer Tenniscracks haben das Heimpublikum amauch am Freitag nicht enttäuscht.um mindestens einen Tag,zogein.(ATP 297), der sein Karriereende nach dem Challenger-Turnier in der Zentralschweiz angekündigt hat, machte mit seinem Landsmann(ATP 357) kurzen Prozess und setzte sich in etwas mehr als einer Stundedurch., als Weltnummer 556 der beste Spieler der amerikanischen Universitätsliga, setzte seinen Lauf nach erfolgreicher Qualifikation und dem Vorstoss in die Viertelfinals fort. Der 21-jährige Zürcher bezwang den als Nummer 8 gesetzten FranzosenDietrich spielt damit am Samstag gegen den Brasilianer(ATP 276) um den Finaleinzug. Hüsler bekommt es mit dem Deutschen(ATP 409) zu tun. (nih/sda)