scheidet in Iasi, Rumänien, bereits in der ersten Runde des WTA-250-Turniers aus. Die Weltnummer 81 unterlag der Polinund verlor auf der WTA-Tour damit zum vierten Mal in Folge bereits in der ersten Runde.Ebenfalls in der ersten Runde scheiterte(WTA 166) in Athen. Beim WTA-250-Turnier unterlag sie der Französin. Nach einem optimalen Start ins Spiel war Masarova im zweiten Satz unterlegen. Im dritten gelang es ihr dann zweimal, ein Break von Monnet aufzuholen, ehe sie im Tiebreak insgesamt sechs Matchbälle abwehrte und selbst einen vergab. Erst beim siebten Matchball musste sie sich geschlagen geben. (riz/sda)