Jérôme Kym (ATP186) scheidet beim ATP-250-Turnier in Gstaad im Achtelfinal aus. Der Schweizer unterliegt dem Griechen Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (5:7).
Die Partie hatte am Mittwoch im dritten Satz beim Stand von 5:5 wegen einbrechender Dunkelheit nicht zu Ende gespielt werden können. Im letzten Jahr erreichte der 23-jährige Aargauer Kym in Gstaad mit dem Viertelfinal ein persönliches Bestresultat. (abu/sda)
Die Partie hatte am Mittwoch im dritten Satz beim Stand von 5:5 wegen einbrechender Dunkelheit nicht zu Ende gespielt werden können. Im letzten Jahr erreichte der 23-jährige Aargauer Kym in Gstaad mit dem Viertelfinal ein persönliches Bestresultat. (abu/sda)