Lukas Görtler wird dem FC St.Gallen voraussichtlich mehrere Wochen fehlen. Der Captain hatte sich am Sonntag beim Auswärtssieg gegen Servette an der Schulter verletzt.
Medizinische Untersuchungen ergaben immerhin, dass sich der 32-Jährige keinen Bruch im Schulterbereich zugezogen hatte, wie der Klub mitteilte. Der Captain hatte sich die Verletzung in einem Zweikampf zugezogen. (ram/sda)
Medizinische Untersuchungen ergaben immerhin, dass sich der 32-Jährige keinen Bruch im Schulterbereich zugezogen hatte, wie der Klub mitteilte. Der Captain hatte sich die Verletzung in einem Zweikampf zugezogen. (ram/sda)