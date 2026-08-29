Der Spanier Marc Marquez hat am Samstag in Alcañiz den MotoGP-Sprint vor seinem Bruder und Ducati-Markenkollegen Alex gewonnen. Rang drei ging an Marco Bezzecchi aus Italien.
Da WM-Leader Jorge Martin nicht über den 5. Rang hinauskam, holte Marc Marquez sieben Punkte auf und liegt nun noch 33 Punkte hinter seinem Landsmann.
Der Grand Prix von Aragonien findet am Sonntag statt. Bezzecchi startet vor dem siebenfachen Alcañiz-Gewinner Marc Marquez von der Pole Position. (lyn/sda/apa)
Da WM-Leader Jorge Martin nicht über den 5. Rang hinauskam, holte Marc Marquez sieben Punkte auf und liegt nun noch 33 Punkte hinter seinem Landsmann.
Der Grand Prix von Aragonien findet am Sonntag statt. Bezzecchi startet vor dem siebenfachen Alcañiz-Gewinner Marc Marquez von der Pole Position. (lyn/sda/apa)