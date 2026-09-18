Lausanne-Sport muss drei bis vier Wochen auf seinen Captain Olivier Custodio verzichten. Der 31-jährige Mittelfeldspieler verletzte sich diese Woche im Training am linken Oberschenkel. (nih/sda)
Sport-News
Lausanne wochenlang ohne Custodio +++ Zweitligist aus Portugal gelingt Europacup-Sensation
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Lausanne fast einen Monat ohne Captain Custodio
Clint Capela für seine Rolle als «Botschafter der Schweiz» geehrt
Clint Capela wird mit einer seltenen Auszeichnung in der Schweiz geehrt. Der Center mit 739 NBA-Spielen erhält den Prix Gallatin für seinen Beitrag zur Stärkung der amerikanisch-schweizerischen Beziehungen durch den Sport, wie sein Arbeitgeber, die Houston Rockets, mitteilt.
Der Prix Gallatin wird von der Amerikanisch-Schweizerischen Handelskammer durchschnittlich alle drei Jahre an Persönlichkeiten verliehen, die dazu beitragen, die Schweiz und die Vereinigten Staaten einander näherzubringen. (nih/sda)
Der Prix Gallatin wird von der Amerikanisch-Schweizerischen Handelskammer durchschnittlich alle drei Jahre an Persönlichkeiten verliehen, die dazu beitragen, die Schweiz und die Vereinigten Staaten einander näherzubringen. (nih/sda)
Zweitligist Torreense gewinnt Europacup-Premiere in Norwegen
Der portugiesische Zweitligist Torreense gewinnt zum Auftakt der Europa League. Der Sensations-Cupsieger der vergangenen Saison schlägt die Norweger von Lilleström auswärts 2:1. Zum ersten Mal bestritt Torreense, der in der Nähe von Lissabon beheimatete Klub, ein Pflichtspiel gegen ein ausländisches Team. Die beiden Spanier Alejandro Alvaro und Manuel Pozo sorgten mit ihren Toren für die siegreiche Europacup-Premiere.
Zwei Schweizer standen am Donnerstagabend in der zweiten Tranche des 1. Spieltags im Einsatz: Dominik Schmid spielte für Salzburg bei Levski Sofia durch und war in der 39. Minute am 1:0-Siegtreffer des für Bosnien spielenden Solothurners Haris Tabakovic beteiligt. Ulisses Garcia kam beim 1:4 von Olympique Marseille bei Besiktas Istanbul einen knappe Stunde zum Einsatz. Jordan Lotomba sah das 1:3 von Celtic Glasgow daheim gegen Ferencvaros Budapest von der Er
Zwei Schweizer standen am Donnerstagabend in der zweiten Tranche des 1. Spieltags im Einsatz: Dominik Schmid spielte für Salzburg bei Levski Sofia durch und war in der 39. Minute am 1:0-Siegtreffer des für Bosnien spielenden Solothurners Haris Tabakovic beteiligt. Ulisses Garcia kam beim 1:4 von Olympique Marseille bei Besiktas Istanbul einen knappe Stunde zum Einsatz. Jordan Lotomba sah das 1:3 von Celtic Glasgow daheim gegen Ferencvaros Budapest von der Er
Kriens-Luzern ist gegen den deutschen Meister chancenlos
Kriens-Luzern muss weiter auf die ersten Punkte in der Champions League warten. Der Schweizer Meister kassiert am 2. Spieltag daheim gegen Magdeburg mit 29:39 die erwartete Niederlage.
Früh schon ging es für Kriens-Luzern in der Pilatus Arena darum, den Schaden im Rahmen zu halten. Der anfängliche Versuch, in der Offensive mit einem zusätzlichen Feldspieler zu agieren, ging schief. Magdeburg traf viermal ins verlassene Tor und kam auch sonst oft zu erfolgreichen Gegenstössen. Zur Pause lag Kriens-Luzern schon mit 11:20 zurück. Immerhin konnten die Zentralschweizer die zweite Halbzeit gegen die nicht mehr so konsequenten Gäste ausgeglichen gestalten. Bester Torschütze der Partie war er Luzerner Spielmacher Jonas Schelker mit sieben Treffern.
Weiter geht es in der Champions League für Kriens-Luzern am 7. Oktober gegen die ebenfalls noch punktelosen Norweger von Kolstad. (nih/sda)
Früh schon ging es für Kriens-Luzern in der Pilatus Arena darum, den Schaden im Rahmen zu halten. Der anfängliche Versuch, in der Offensive mit einem zusätzlichen Feldspieler zu agieren, ging schief. Magdeburg traf viermal ins verlassene Tor und kam auch sonst oft zu erfolgreichen Gegenstössen. Zur Pause lag Kriens-Luzern schon mit 11:20 zurück. Immerhin konnten die Zentralschweizer die zweite Halbzeit gegen die nicht mehr so konsequenten Gäste ausgeglichen gestalten. Bester Torschütze der Partie war er Luzerner Spielmacher Jonas Schelker mit sieben Treffern.
Weiter geht es in der Champions League für Kriens-Luzern am 7. Oktober gegen die ebenfalls noch punktelosen Norweger von Kolstad. (nih/sda)
Christopher Gmür wird Direktor des Schweizerischen Turnverbandes
Der Schweizerische Turnverband STV findet einen Nachfolger für den zurücktretenden Direktor Stefan Riner. Christopher Gmür wurde vom Zentralvorstand ins Amt gewählt. Der 38-Jährige übernimmt die operative Führung des STV ab dem 1. April 2027, heisst es in der Mitteilung des grössten polysportiven Sportverbands der Schweiz.
Christopher Gmür ist seit 2019 Geschäftsführer des Schweizerischen OL-Verbands Swiss Orienteering. Zuvor war der frühere Langstreckenläufer bei Swiss Athletic in der Kommunikation tätig gewesen und leitete als Präsident das Nationale Leistungszentrum Ostschweiz. (riz/sda)
Christopher Gmür ist seit 2019 Geschäftsführer des Schweizerischen OL-Verbands Swiss Orienteering. Zuvor war der frühere Langstreckenläufer bei Swiss Athletic in der Kommunikation tätig gewesen und leitete als Präsident das Nationale Leistungszentrum Ostschweiz. (riz/sda)
Bürki mit St. Louis im Final des US Open Cup
Roman Bürki winkt mit St. Louis City die Chance auf seinen ersten Titel in Nordamerika. Der frühere Schweizer Nationalgoalie erreichte mit seinem Team den Final im US Open Cup. Mit Bürki im Tor setzte sich St. Louis im Halbfinal auswärts gegen die Colorado Rapids 3:0 durch. Im Final trifft St. Louis am 21. Oktober auf Columbus Crew.
Bürki wurde vor seinem Wechsel in die USA bereits dreimal Cupsieger: 2013 mit den Grasshoppers sowie 2017 und 2021 mit Borussia Dortmund. Im Sommer 2022 wechselte er vom BVB zu St. Louis in die MLS. (nih/sda)
Bürki wurde vor seinem Wechsel in die USA bereits dreimal Cupsieger: 2013 mit den Grasshoppers sowie 2017 und 2021 mit Borussia Dortmund. Im Sommer 2022 wechselte er vom BVB zu St. Louis in die MLS. (nih/sda)
Messis 100. Tor für Inter Miami ebnet Weg zum nächsten Titel
Lionel Messi beschert Inter Miami einen weiteren Titel. Beim 2:0 gegen Cruz Azul erzielte der 39-jährige Argentinier das 1:0 und legte damit den Grundstein zum Sieg im Campeones Cup, einer Art Supercup zwischen dem Meister der Major League Soccer und dem Champion der mexikanischen Liga MX.
Messi traf in der 24. Minute per Kopf nach einer Flanke von Luis Suarez. Es war im 115. Pflichtspiel sein 100. Tor im Trikot von Inter Miami. Gegen Cruz Azul schloss sich für Messi damit ein Kreis: Schon seinen ersten Treffer für Miami hatte er im Juli 2023 gegen die Mexikaner erzielt.
Auch am zweiten Tor für Inter Miami war Messi direkt beteiligt. Seinen Eckball verwertete Casemiro in der 81. Minute per Kopf zum 2:0-Endstand. Für den Brasilianer war es der vierte Treffer in den vergangenen fünf Partien. Alle vier erzielte er mit dem Kopf. (nih/sda/dpa)
Messi traf in der 24. Minute per Kopf nach einer Flanke von Luis Suarez. Es war im 115. Pflichtspiel sein 100. Tor im Trikot von Inter Miami. Gegen Cruz Azul schloss sich für Messi damit ein Kreis: Schon seinen ersten Treffer für Miami hatte er im Juli 2023 gegen die Mexikaner erzielt.
Auch am zweiten Tor für Inter Miami war Messi direkt beteiligt. Seinen Eckball verwertete Casemiro in der 81. Minute per Kopf zum 2:0-Endstand. Für den Brasilianer war es der vierte Treffer in den vergangenen fünf Partien. Alle vier erzielte er mit dem Kopf. (nih/sda/dpa)
Barça weiter im Torrausch
Trotz eines verschossenen Penaltys von Lamine Yamal gewinnt der FC Barcelona auch sein sechstes Spiel in La Liga. Die Katalanen fertigen den chancenlosen Aufsteiger Racing Santander im Heimspiel mit 7:2 ab.
Captain Raphinha erzielte seine Saisontore sieben, acht und neun in der Meisterschaft. Zweimal traf der Brasilianer dabei vom Elfmeterpunkt. Auch Lamine Yamal reihte sich beim Heimteam unter die Torschützen ein. Nachdem er kurz vor der Pause einen Foulpenalty verschossen hatte, setzte er in der 89. Minute mit dem 7:2 den Schlusspunkt.
Das Team von Hansi Flick steht damit bereits bei 28 Saisontoren, was einem Schnitt von fast fünf Treffern pro Spiel entspricht. In der Tabelle liegt Barça als Spitzenreiter drei Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid. (nih/sda)
Captain Raphinha erzielte seine Saisontore sieben, acht und neun in der Meisterschaft. Zweimal traf der Brasilianer dabei vom Elfmeterpunkt. Auch Lamine Yamal reihte sich beim Heimteam unter die Torschützen ein. Nachdem er kurz vor der Pause einen Foulpenalty verschossen hatte, setzte er in der 89. Minute mit dem 7:2 den Schlusspunkt.
Das Team von Hansi Flick steht damit bereits bei 28 Saisontoren, was einem Schnitt von fast fünf Treffern pro Spiel entspricht. In der Tabelle liegt Barça als Spitzenreiter drei Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid. (nih/sda)
Amenda verletzt sich bei Ligacup-Aus
Aurèle Amenda hat sich am Mittwochabend beim Ligacup-Aus des Premier-League-Aufsteigers Coventry City gegen Aston Villa verletzt. Der Schweizer WM-Teilnehmer humpelte in der 12. Minute gestützt von zwei Betreuern vom Feld. Laut BBC könnte es sich um eine Knöchelverletzung handeln.
Coventry verlor 1:3 gegen den Europa-League-Sieger, bei dem Johan Manzambi in der 64. Minute eingewechselt wurde. (abu/sda)
Coventry verlor 1:3 gegen den Europa-League-Sieger, bei dem Johan Manzambi in der 64. Minute eingewechselt wurde. (abu/sda)
WTA Finals ab 2027 in Charlotte
Die WTA Finals werden ab 2027 in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ausgetragen. Das Saisonfinale der Frauen-Tennistour findet bis mindestens 2029 im Spectrum Center statt.
Mit dem Umzug wird auch der Hauptsitz der WTA nach Charlotte verlegt. 2026 finden die WTA Finals noch in Indian Wells in Kalifornien statt. (abu/sda)
Mit dem Umzug wird auch der Hauptsitz der WTA nach Charlotte verlegt. 2026 finden die WTA Finals noch in Indian Wells in Kalifornien statt. (abu/sda)
Dion Kacuri entscheidet sich gegen die Schweiz
Der 22-jährige Dion Kacuri, welcher acht Spiele für die U21-Nationalmannschaft der Schweiz absolviert hat, wird in Zukunft für den Kosovo auflaufen. Der Mittelfeldspieler wurde für die kommenden Partien in der Nations League aufgeboten. Aktuell ist Kacuri, der beim FC Basel unter Vertrag steht, an den österreichischen Verein Austria Lustenau ausgeliehen.
Anders soll es gemäss 20 Minuten bei Lorent Tolaj aussehen. Der 24-jährige Walliser hat Angebote vom Kosovo und Albanien abgelehnt und hofft auf ein Angebot von Nati-Trainer Murat Yakin. (riz)
Anders soll es gemäss 20 Minuten bei Lorent Tolaj aussehen. Der 24-jährige Walliser hat Angebote vom Kosovo und Albanien abgelehnt und hofft auf ein Angebot von Nati-Trainer Murat Yakin. (riz)
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