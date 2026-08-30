Das wegen dervonverschobene Spiel der 4. Super-League-Runde gegenist neu angesetzt. Wie die Swiss Football League mitteilt, findet die Partie im Berner Oberland neu am, statt.Ebenfalls am 16. September kommt das Spiel zwischenundzur Austragung. Beide Partien werden um 19 Uhr angepfiffen. Einen Tag zuvor empfangen die, ebenfalls um 19 Uhr, den. Auch bei diesen beiden Partien handelt es sich um Nachtragsspiele der 4. Runde.Wie die Liga weiter mitteilt, wird das Spiel zwischen Lugano und den Young Boys vom Samstag, 12. September, nicht wie ursprünglich geplant um 20.30 Uhr angepfiffen, sondern bereits um 19 Uhr. Grund seien behördliche Vorgaben des Kantons Tessin. (abu/sda)