Montreal mit dem Schweizer Noah Streit in der Startelf muss sich gegen Inter Miami in der nordamerikanischen Major League Soccer klar geschlagen geben. Die Mannschaft von Lionel Messi feierte eine 7:1-Sieg.
Der 39-jährige Argentinier erzielte von der 40. Minute bis in die Nachspielzeit vier der sieben Tore. Zum zwischenzeitlichen 1:1 traf für Montreal Fabian Herbers. Streit, der im Februar vom FC Basel in die MLS wechselte, lieferte den Assist. (ram/sda)
Der 39-jährige Argentinier erzielte von der 40. Minute bis in die Nachspielzeit vier der sieben Tore. Zum zwischenzeitlichen 1:1 traf für Montreal Fabian Herbers. Streit, der im Februar vom FC Basel in die MLS wechselte, lieferte den Assist. (ram/sda)