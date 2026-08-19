In der Major League Baseball haben die Milwaukee Brewers die Seattle Mariners 22:0 geschlagen. Damit haben sie den höchsten Sieg seit 1900 eingestellt. Nur zwei Teams gelang es ebenfalls, einen Gegner so hoch zu Null zu besiegen, in den Jahren 1975 und 2004. (ram)
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Brewers mit höchstem MLB-Shutout seit 1900 +++ Roglic bestätigt Vuelta-Start
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Brewers mit höchstem MLB-Shutout seit 1900
Roglic bestätigt Teilnahme an der Vuelta
Der Slowene Primoz Roglic wird am Samstag in Monaco an den Start der Vuelta gehen. Dies gab sein Team Red Bull-Bora-hansgrohe am Dienstag bekannt, weniger als ein Monat nachdem der 36-Jährige beim Training von einem Auto angefahren wurde. Da der Belgier Remco Evenepoel, Zweiter der Tour de France, nicht dabei ist, wird Roglic sogar als Teamcaptain fungieren.
Grosser Favorit der diesjährigen Austragung ist Tadej Pogacar, der Landsmann von Roglic. (abu/sda)
Grosser Favorit der diesjährigen Austragung ist Tadej Pogacar, der Landsmann von Roglic. (abu/sda)
Williams-Schwestern verpassen spektakulären Sieg im Doppel
Serena und Venus Williams haben bei ihrem Comeback als Tennis-Duo nur knapp einen spektakulären Sieg nach grossem Rückstand verpasst.
Gegen Marta Kostyuk und Peyton Stearns verloren die beiden Schwestern beim Turnier in Cincinnati den ersten Satz deutlich mit 2:6, erzwangen mit einem 6:1 im zweiten Satz aber das Match-Tiebreak - das sie mit 8:10 verloren. Ein Doppelfehler von Venus Williams besiegelte die Niederlage. (abu/sda/dpa)
Gegen Marta Kostyuk und Peyton Stearns verloren die beiden Schwestern beim Turnier in Cincinnati den ersten Satz deutlich mit 2:6, erzwangen mit einem 6:1 im zweiten Satz aber das Match-Tiebreak - das sie mit 8:10 verloren. Ein Doppelfehler von Venus Williams besiegelte die Niederlage. (abu/sda/dpa)
Marta Kostyuk and Peyton Stearns d. Serena & Venus Williams 6-2 1-6 10-8 in Cincinnati— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026
Really good performance from Marta & Peyton
Serena & Venus played so well in the 2nd set, but fell short in the deciding tiebreak
Still, what a joy to see them back on the court together ❤️ pic.twitter.com/cff5nb945T
«Gold Crown» für Werro und Moser
Für Audrey Werro und Angelica Moser gibt es neben den Goldmedaillen an der EM in Birmingham eine weitere Auszeichnung. Sie werden mit der «Gold Crown» und 50'000 Euro belohnt.
Die mit 50'000 Euro dotierte «Gold Crown» wurde bei der letzten EM 2024 in Rom erstmals ins Leben gerufen und würdigt die besten Leistungen in zehn Disziplinengruppen. Werro dominierte die Mittel- und Langstreckenläufe, während Moser in der Kategorie Sprünge der Frauen den Spitzenplatz belegte. (abu/sda)
Die mit 50'000 Euro dotierte «Gold Crown» wurde bei der letzten EM 2024 in Rom erstmals ins Leben gerufen und würdigt die besten Leistungen in zehn Disziplinengruppen. Werro dominierte die Mittel- und Langstreckenläufe, während Moser in der Kategorie Sprünge der Frauen den Spitzenplatz belegte. (abu/sda)
Hodgkinson fordert Werro im Letzugrund
Nachdem Audrey Werro die Britin Keely Hodgkinson vor deren Heimpublikum an der EM in Birmingham bezwingen konnte, treffen die beiden in gut einer Woche bei Weltklasse Zürich im Stadion Letzigrund wieder aufeinander. Diesmal will Hodgkinson bei Werros Heimspiel zurückschlagen.
Neben Olympiasiegerin Hodgkinson und Europameisterin Werro stehen auch die amtierende Weltmeisterin Lilian Odira sowie die Europameisterin über 1500 Meter, Georgia Hunter Bell, an der Startlinie. (abu)
Neben Olympiasiegerin Hodgkinson und Europameisterin Werro stehen auch die amtierende Weltmeisterin Lilian Odira sowie die Europameisterin über 1500 Meter, Georgia Hunter Bell, an der Startlinie. (abu)
Belgischer Sprinter für Tudor
Der belgische Sprintspezialist Arnaud De Lie wechselt per Ende Saison von seinem Ausbildungsteam Lotto-Intermarché zu Tudor. Dies gab das Schweizer Team am Montag bekannt.
Der 24-Jährige, der eine schwierige Saison mit zwei Aufgaben in der ersten Woche des Giro d’Italia und der Tour de France erlebt, soll die Reihen eines ambitionierten Teams verstärken, das derzeit noch auf ProTeam-Stufe fährt, der zweithöchsten Liga im Radsport. Bei Tudor unterschreibt De Lie einen bis 2030 datierten Vertrag.
Der belgische Strassenmeister von 2024 hat seit Beginn seiner Karriere 35 Siege gefeiert. (car/sda/afp)
Der 24-Jährige, der eine schwierige Saison mit zwei Aufgaben in der ersten Woche des Giro d’Italia und der Tour de France erlebt, soll die Reihen eines ambitionierten Teams verstärken, das derzeit noch auf ProTeam-Stufe fährt, der zweithöchsten Liga im Radsport. Bei Tudor unterschreibt De Lie einen bis 2030 datierten Vertrag.
Der belgische Strassenmeister von 2024 hat seit Beginn seiner Karriere 35 Siege gefeiert. (car/sda/afp)
Serie-A-Stürmer liegt nach Badeunfall auf der Intensivstation
Yael Trepy liegt auf der Intensivstation des Spitals Santissima Annunziata in Sassari. Der 20-Jährige wäre gestern in einem Pool einer Villa an der Costa Smeralda beinahe ertrunken.
Der Stürmer soll in den tiefsten Teil des Pools geraten sein und aufgrund fehlender Schwimmkenntnisse in Schwierigkeiten geraten sein. Per Helikopter wurde er anschliessend nach Sassari geflogen.(car)
Der Stürmer soll in den tiefsten Teil des Pools geraten sein und aufgrund fehlender Schwimmkenntnisse in Schwierigkeiten geraten sein. Per Helikopter wurde er anschliessend nach Sassari geflogen.(car)
Vingegaard beendet Saison
Jonas Vingegaard wird in dieser Saison kein Rennen mehr bestreiten. «Er leidet immer noch unter den Folgen des Schlüsselbeinbruchs, den er sich bei seinem Sturz an der Tour de France zugezogen hat», teilte sein Team mit. Damit wird der 29-jährige Däne nicht an der Rad-WM in Kanada vom 20. bis 27. September dabei sein.
Bis zu seinem Sturz erlebte der Tour-de-France-Sieger der Jahre 2022 und 2023 eine starke Saison. Er gewann Paris-Nizza, die Katalonien-Rundfahrt und obendrein den Giro d'Italia. Mit dem Gesamtsieg der Italien-Rundfahrt siegte er mindestens einmal bei jeder der drei grossen Rundfahrten. Erst sieben anderen Radprofis war dies zuvor gelungen. (sda/dpa)
Bis zu seinem Sturz erlebte der Tour-de-France-Sieger der Jahre 2022 und 2023 eine starke Saison. Er gewann Paris-Nizza, die Katalonien-Rundfahrt und obendrein den Giro d'Italia. Mit dem Gesamtsieg der Italien-Rundfahrt siegte er mindestens einmal bei jeder der drei grossen Rundfahrten. Erst sieben anderen Radprofis war dies zuvor gelungen. (sda/dpa)
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