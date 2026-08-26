Für Servette Chênois bleibt im Rennen um die Champions League nach dem Hinspiel der letzten Qualifikationsrunde alles offen. Der Schweizer Double-Gewinner verliert bei Sparta Prag 2:3. Am kommenden Mittwoch können die Genferinnen trotzdem im eigenen Stadion zum ersten Mal in die Ligaphase der Champions League vorstossen. (cpf/sda)
Sport-News
Servette Chênois unterliegt gegen Sparta Prag +++ Zweimal Silber an MTB-WM
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Servette Chênois mit kleinem Handicap ins Heimspiel
Zweimal WM-Silber für Schweizer E-Mountainbiker
Das Schweizer E-Mountainbike-Team gewinnt zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Val di Sole im Cross-Country zweimal Silber. Joris Ryf musste sich bei den Männern nur dem Franzosen Jérôme Gilloux geschlagen geben. Kathrin Stirnemann, inzwischen Nationaltrainerin bei den Frauen, fuhr hinter der Österreicherin Anna Spielmann ebenfalls auf den 2. Platz. Damit wiederholte sich das Szenario der Heim-WM vor einem Jahr im Wallis. (cpf/sda)
Olympiasiegerin Alysa Liu legt eine Pause ein
Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alysa Liu wird in der neuen Saison eine Wettkampfpause einlegen. Das teilte die 21-Jährige in einem Instagram-Beitrag mit. «Während andere ihre Programme bekanntgeben, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um anzukündigen, dass ich in dieser Saison nicht an Wettbewerben teilnehmen werde», schrieb Liu.
Die Amerikanerin versicherte aber, dass sie für Wettbewerbe auf die Eisfläche zurückkehren werde. «Keine Sorge: Ich komme zurück.» Sie werde sich die Zeit nehmen, sich «neu zu justieren, an den Feinheiten zu arbeiten und was sonst noch so dazugehört», erklärte Liu. (abu/sda)
Die Amerikanerin versicherte aber, dass sie für Wettbewerbe auf die Eisfläche zurückkehren werde. «Keine Sorge: Ich komme zurück.» Sie werde sich die Zeit nehmen, sich «neu zu justieren, an den Feinheiten zu arbeiten und was sonst noch so dazugehört», erklärte Liu. (abu/sda)
Bencic gewinnt mit Cobolli gegen Williams/Alcaraz
Belinda Bencic und Flavio Cobolli stehen beim US Open in den Halbfinals des Mixed-Turniers. Das Duo besiegte im Viertelfinal Serena Williams und Carlos Alcaraz. Bencic/Cobolli setzten sich mit 5:4 (7:4), 4:1 gegen die 44-jährige US-Amerikanerin und ihren spanischen Partner durch.
Im Halbfinal treffen sie in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit nun auf das Ehepaar Jelina Switolina und Gaël Monfils, die im Viertelfinal die Doppelspezialisten Katerina Siniakova und Henry Patten besiegten. Bencic, die vor zehn Tagen bei ihrem Auftakt in Cincinnati verletzungsbedingt aufgeben musste, hat sich sichtlich erholt, auch wenn sie einen Verband um den linken Oberschenkel trug. Im Platzinterview nach der Partie betonte sie jedoch: «Ich glaube, dass Flavio den Unterschied gemacht hat. Er hat uns während des gesamten Spiels getragen.» (ram/sda)
Im Halbfinal treffen sie in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit nun auf das Ehepaar Jelina Switolina und Gaël Monfils, die im Viertelfinal die Doppelspezialisten Katerina Siniakova und Henry Patten besiegten. Bencic, die vor zehn Tagen bei ihrem Auftakt in Cincinnati verletzungsbedingt aufgeben musste, hat sich sichtlich erholt, auch wenn sie einen Verband um den linken Oberschenkel trug. Im Platzinterview nach der Partie betonte sie jedoch: «Ich glaube, dass Flavio den Unterschied gemacht hat. Er hat uns während des gesamten Spiels getragen.» (ram/sda)
Tadej Pogacar dominiert an 4. Vuelta-Etappe
Tadej Pogačar baut seinen Vorsprung bei der Vuelta aus. Der Slowene gewinnt die 4. Etappe in Andorra la Vella solo und liegt in der Gesamtwertung neu 3:21 Minuten vor den ersten Konkurrenten. Der Belgier Jarno Widar wurde Zweiter, der Österreicher Felix Gall Dritter. (cpf/sda)
Hodgkinson verzichtet auf Start in Zürich
Keely Hodgkinson verzichtet auf einen Start bei Weltklasse Zürich. Die britische Olympiasiegerin über 800 m sagt, ihr Körper sei nach der EM noch nicht bereit für einen Wettkampf. Auch Weltmeisterin Liliane Odira verpasst den Wettkampf im Letzigrund.
Damit kommt es vorerst nicht zu einem weiteren Duell mit Audrey Werro. In Birmingham hatte sich die Schweizerin im mit Spannung erwarteten Duell vor der heimischen Britin durchgesetzt und EM-Gold gewonnen. (abu/sda)
Damit kommt es vorerst nicht zu einem weiteren Duell mit Audrey Werro. In Birmingham hatte sich die Schweizerin im mit Spannung erwarteten Duell vor der heimischen Britin durchgesetzt und EM-Gold gewonnen. (abu/sda)
Vuelta-Etappe abgebrochen
Die 3. Etappe der Vuelta wird gut 16 Kilometer vor dem Ziel abgebrochen. Grund dafür sind widrige Wetterverhältnisse mit starkem Hagel.
Aus Sicherheitsgründen werde die Etappe in den französischen Pyrenäen beendet und annulliert, teilte der Veranstalter mit. «Es wird weder einen Sieger noch ein Podium geben.»
Während laut einem Kommentator von Eurosport «faustgrosse» Hagelkörner auf das Feld niedergingen, zeigten die TV-Bilder, wie der Slowene Tadej Pogacar, der Gesamtführende der Vuelta, die Fahrer aufforderte, ihre Fahrt zu stoppen und Schutz zu suchen. (hah/sda)
Aus Sicherheitsgründen werde die Etappe in den französischen Pyrenäen beendet und annulliert, teilte der Veranstalter mit. «Es wird weder einen Sieger noch ein Podium geben.»
Während laut einem Kommentator von Eurosport «faustgrosse» Hagelkörner auf das Feld niedergingen, zeigten die TV-Bilder, wie der Slowene Tadej Pogacar, der Gesamtführende der Vuelta, die Fahrer aufforderte, ihre Fahrt zu stoppen und Schutz zu suchen. (hah/sda)
Gauffs zweiter Triumph in Cincinnati
Coco Gauff hat die Hauptprobe fürs US Open gewonnen. Die Amerikanerin schlug im Final des WTA-1000-Turniers in Cincinnati ihre Landsfrau Jessica Pegula 6:2, 6:4. Den zweiten Turniersieg in Cincinnati darf Gauff als gutes Omen betrachten: Nach ihrer Premiere vor drei Jahren sicherte sie sich in Flushing Meadows anschliessend auch ihren ersten Grand-Slam-Titel.
Bei den Männern hat Arthur Fils als erster Franzose seit zwölf Jahren ein ATP-1000-Turnier gewonnen. Im Final bezwang er den Amerikaner Frances Tiafoe 6:3, 1:6, 6:0. Mit dem Sieg setzte der 22-jährige Fils seinen starken Leistungen in diesem Jahr die Krone auf. In Miami und in Madrid erreichte er die Halbfinals, in Indian Wells und in Montreal die Viertelfinals. Im April gewann er zudem das 500er-Sandplatzturnier in Barcelona. Dank seinem fünften Turniersieg auf der ATP-Tour rückt Fils in der Weltrangliste von Platz 21 auf Position 11 vor, so gut war er noch nie. (ram/sda)
Bei den Männern hat Arthur Fils als erster Franzose seit zwölf Jahren ein ATP-1000-Turnier gewonnen. Im Final bezwang er den Amerikaner Frances Tiafoe 6:3, 1:6, 6:0. Mit dem Sieg setzte der 22-jährige Fils seinen starken Leistungen in diesem Jahr die Krone auf. In Miami und in Madrid erreichte er die Halbfinals, in Indian Wells und in Montreal die Viertelfinals. Im April gewann er zudem das 500er-Sandplatzturnier in Barcelona. Dank seinem fünften Turniersieg auf der ATP-Tour rückt Fils in der Weltrangliste von Platz 21 auf Position 11 vor, so gut war er noch nie. (ram/sda)
Klarer Auftakt-Sieg für Barcelona
Der FC Barcelona ist fulminant in die Meisterschaft gestartet. Der Meister bezwang den FC Elche auswärts 5:0. Beim klaren Erfolg trafen Raphinha und Fermin Lopez je zweimal. Torschütze war auch der von Borussia Dortmund geholte Karim Adeyemi: Der Deutsche erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:0. (ram/sda)
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