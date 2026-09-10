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Sportnews-Ticker: OK-Präsident der Winterspiele 2030 tritt zurück

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OK-Präsident der Winterspiele 2030 tritt zurück + Volleyballer verlieren gegen Frankreich

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
10.09.2026, 14:2210.09.2026, 19:34
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OK-Präsident der Winterspiele 2030 zurückgetreten
Nach anhaltenden Querelen ist der Präsident des Organisationskomitees der Olympischen Winterspiele 2030 in Frankreich, Edgar Grospiron, von seinem Amt zurückgetreten. Das Exekutivbüro der Winterspiele habe den Entscheid Grospirons zur Kenntnis genommen, teilte das Organisationskomitee mit.

Über längere Zeit hatten interne Streitigkeiten und Personalquerelen dem Organisationskomitee zu schaffen gemacht. Im Februar war Generaldirektor Cyril Linette wegen Meinungsverschiedenheiten mit Grospiron zurückgetreten. Grospirons Rücktritt folgt auf das Ausscheiden von drei anderen Führungskräften aus dem zerstrittenen Organisationskomitee. Auf einer ausserordentlichen Generalversammlung am 14. September soll nun die Übergangszeit bis zur Ernennung eines neuen Präsidenten oder einer neuen Präsidentin für die Winterspiele geregelt werden, hiess es. (riz/sda)






Die Schweiz verliert zum EM-Start gegen den Olympiasieger
Die Schweizer Volleyball-Nationalmannschaft der Männer zeigt zum Auftakt der Europameisterschaft gegen den Olympiasieger eine starke Leistung. Einen Satzgewinn verpasst sie beim 23:25, 29:31, 21:25 gegen Frankreich nur knapp.

Die Schweiz steigerte sich im rumänischen Cluj-Napoca nach einem 0:6 zum Start in die Partie und brachte Frankreich, den Olympiasieger von Tokio 2021 und Paris 2024, in allen Sätzen in Bedrängnis. Im zweiten Durchgang besass das Team von Nationalcoach Juan Manuel Serramalera fünf Satzbälle. Beim dritten hatte die Schweiz Pech, dass der Punkt wegen einer Netzberührung von Alexander Lengweiler nicht zählte. Frankreich war vor allem in den entscheidenden Phasen eine Spur sicherer und glücklicher. (riz/sda)


Servette-Captain Cognat fällt wochenlang aus
Servette muss für längere Zeit auf seinen Captain Timothé Cognat verzichten. Der 28-jährige Mittelfeldspieler hat sich am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen St. Gallen bei einem Zusammenprall mit dem Gäste-Torhüter Lawrence Ati Zigi am Bein verletzt. Wie der Tabellenletzte der Super League mitteilte, fällt der Franzose vier bis sechs Wochen aus. Die genaue Art der Verletzung wurde nicht kommuniziert. (riz/sda)


Nationenwechsel von Alessandro Romano vollzogen
Der Nationenwechsel von Alessandro Romano ist offiziell. Der Winterthurer läuft künftig nicht mehr für die Schweiz, sondern für Italien auf. Dies wurde bei der zuständigen FIFA-Behörde offiziell so registriert. Sämtliche Nachwuchsstufen hat Romano noch in der Schweizer Nati durchlaufen. Romano steht derzeit bei Serie-A-Team Cagliari unter Vertrag. In 3 Spielen hat der defensive Mittelfeldspieler ein Tor erzielt. (abu)

Messi kauft sich in Spanien zweiten Fussballklub
Lionel Messi kauft sich einen zweiten Fussballklub in Spanien. Der 39-jährige Argentinier wird Mehrheitsaktionär beim Zweitligisten CD Eldense.

Gemäss den Zuständigen des in der Nähe von Alicante im Südosten Spaniens beheimateten Vereins hat Messi «eine grundsätzliche Einigung mit den derzeitigen Eigentümern über den Erwerb der entsprechenden Anteile» erzielt. Finanzielle Details der Übernahme oder ein konkretes Datum für deren Abschluss wurden nicht genannt. Im vergangenen April hatte Messi bereits beim Viertligisten UE Cornella die Mehrheitsanteile übernommen. (abu/sda)

Schweizerinnen treffen in Ungarn auf Israel
Das Schweizer Frauen-Nationalteam bestreitet das Hinspiel in der ersten Playoff-Runde für die WM 2027 gegen Israel am Freitag, 9. Oktober, wie erwartet in Ungarn.

Die Partie findet in Mezökövesd statt und wird um 18.30 Uhr angepfiffen, wie der Schweizerische Fussballverband (SFV) mitteilte. Die Israelinnen haben in jüngster Zeit wegen der schwierigen Sicherheitslage im eigenen Land einen Grossteil ihrer «Heimspiele» in Ungarn ausgetragen. Vier Tage später folgt für das Team von Nationaltrainer Rafel Navarro das Rückspiel in Sitten. (abu/sda)

Titelverteidiger Seattle startet mit Sieg in NFL-Saison
Zum Auftakt der neuen NFL-Saison kam es direkt zur Neuauflage des Super-Bowl-Duells. Und auch dieses Mal setzten sich die Seattle Seahawks gegen die New England Patriots durch. Anders als im Endspiel vom Februar, als Seattle 29:13 gewann, war es dieses Mal aber eine äusserst knappe Partie. Die Seahawks-Offensive hatte nach der frühen Verletzung von Quarterback Sam Darnold lange grosse Probleme, zur Pause führten die Patriots 7:0.

In der zweiten Halbzeit führte Ersatz-Quarterback Drew Lock die Seahawks aber noch zu einem Touchdown und zwei Field Goals, die Kicker Jason Myers verwandelte. Am Ende lag es jedoch vor allem an der einmal mehr hervorragenden Defensive, dass sich der Titelverteidiger 13:10 durchsetzte. Drei Interceptions unterliefen Patriots-Quarterback Drake Maye – unter anderem die spielentscheidende wenige Sekunden vor Schluss in der Endzone der Seahawks. (nih)
Kriens Luzern schlägt sich in Polen achtbar
Kriens Luzern, der Schweizer Handball-Meister, hält sich beim Debüt in der Champions League gut. Die Innerschweizer verlieren in Polen gegen Kielce mit 29:30. Der 30-jährige Marin Sipic (8 Tore aus 13 Abschlüssen) und der 27-jährige Jonas Schelker (7 aus 10) erzielten die meisten Goals für Kriens Luzern. Für Kielce erzielte Aleks Vlah (29) acht Tore.

In einer Woche trifft Kriens Luzern in der Innerschweiz auf Magdeburg. (nih/sda)

Matthew Brennans fünfter Streich an der Vuelta
Der Brite Matthew Brennan gewinnt in Sevilla auch die 17. Etappe der Vuelta. Für den Super-Sprinter ist es an seiner ersten «Grand Tour» schon der fünfte Etappensieg. Der 21-jährige Engländer übertrumpft damit den Italiener Fernando Gaviria, der als Debütant am Giro d'Italia vier Etappen gewonnen hat.

Immer lauter wird deshalb die Forderung, dass der so formstarke Matthew Brennan doch auch an der Weltmeisterschaft in Kanada starten soll. Aber Brennan winkt ab. Er hat kein Interesse, denn «ich habe meine Ferien schon gebucht».

Geprägt wurde die Etappe von zwei Ausreissern, die sich sofort nach dem Start abgesetzt hatten. Der Franzose Enzo Paleni wurde erst 2800 m vor dem Ziel eingeholt. An der Spitze des Gesamtklassements änderte sich am Mittwoch nichts. Der Spanier Enric Mas nimmt 126 und 130 Sekunden Vorsprung mit ins Zeitfahren auf den Österreicher Felix Gall und den Slowenen Primoz Roglic. (nih/sda)

Auch Konietzke fehlt St.Gallen lange
Neben Captain Lukas Görtler muss der FC St.Gallen für mehrere Wochen auch ohne Corsin Konietzke auskommen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler zog sich im Training bei einem Zweikampf einen Bänderriss am linken Sprunggelenk zu, wie der Ostschweizer Klub mitteilte. (ram/sda)
Burnout zwingt Overmars in die Knie
Marc Overmars gibt sein Amt als Sportchef von Royal Antwerp auf. Beim belgischen Klub geht der Schweizer Michael Frey auf Torejagd.

Der 53-jährige Overmars leidet an einem Burnout, wie er am Mittwoch bekanntgab. «Meine Energie ist völlig aufgebraucht. Wenn ich jetzt nicht auf meinen Körper höre, sagen meine Ärzte voraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines schlechten Ausgangs sehr gross ist», so Overmars. Er würde gerne weiter arbeiten, «sogar sehr gerne». Doch seine Gesundheit zwinge ihn zu einer Pause. (ram)
Amdouni beendet Durststrecke
Zeki Amdouni hat zum ersten Mal seit seinem Kreuzbandriss im Sommer 2025 wieder getroffen. Der Schweizer Nationalstürmer, der letzte Saison mit Burnley aus der Premier League abgestiegen ist, erzielte am Dienstag beim 1:1 im Ligaspiel bei Wrexham in der 26. Minute den Führungstreffer. Amdouni hatte zuletzt im Juni 2025 für das Nationalteam getroffen. Sein letzter Torerfolg für Burnley datiert von August 2024, danach folgte eine einjährige Leihe zu Benfica Lissabon.

Wrexham hat in den letzten Jahren durch die Publicity der prominenten Besitzer Ryan Reynolds und Rob McElhenney und den sportlichen Aufstieg aus der fünfthöchsten Liga internationale Bekanntheit erlangt. (riz/sda)
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