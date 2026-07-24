Nicolas Otamendi hat seinen Rücktritt aus dem argentinischen Nationalteam bekanntgegeben. Der 38-jährige Verteidiger brachte es in den vergangenen 17 Jahren auf 139 Einsätze für die «Albiceleste», mit der er 2022 den WM-Titel feierte und 2021 sowie 2024 die Copa America gewann. Bei der jüngsten WM-Finalniederlage gegen Spanien wurde er eingewechselt.
Otamendi ist derzeit in seiner Heimat bei River Plate unter Vertrag, davor spielte er unter anderem für Manchester City und Benfica Lissabon. (car/sda/dpa)
Otamendi ist derzeit in seiner Heimat bei River Plate unter Vertrag, davor spielte er unter anderem für Manchester City und Benfica Lissabon. (car/sda/dpa)