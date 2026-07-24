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Sportnews-Ticker: Otamendi beendet Nati-Karriere

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Otamendi beendet Nati-Karriere +++ Thun muss auf Käit verzichten

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
24.07.2026, 09:5524.07.2026, 09:55
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Otamendi gibt Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt
Nicolas Otamendi hat seinen Rücktritt aus dem argentinischen Nationalteam bekanntgegeben. Der 38-jährige Verteidiger brachte es in den vergangenen 17 Jahren auf 139 Einsätze für die «Albiceleste», mit der er 2022 den WM-Titel feierte und 2021 sowie 2024 die Copa America gewann. Bei der jüngsten WM-Finalniederlage gegen Spanien wurde er eingewechselt.

Otamendi ist derzeit in seiner Heimat bei River Plate unter Vertrag, davor spielte er unter anderem für Manchester City und Benfica Lissabon. (car/sda/dpa)


Thun vorerst ohne Käit
Der FC Thun muss in den nächsten Wochen auf Mattias Käit verzichten. Wie der Schweizer Meister mitteilt, zog sich der 27-jährige Mittelfeldspieler im Training eine Fussverletzung zu. Die getätigten Untersuchungen hätten ergeben, dass Käit dem Team «mehrere Wochen» nicht zur Verfügung steht.

Thun, das in der vergangenen Saison als Aufsteiger sensationell den Titel in der Super League holte, startet am Samstag mit dem Gastspiel in Luzern in die neue Saison. (abu/sda)
Marx und Dougoud knapp neben WM-Podest
Alena Marx und Martin Dougoud haben an den Kanu-Slalom-Weltmeisterschaften in Oklahoma City starke Leistungen gezeigt. Im olympischen Kajak-Einer klassierte sich Marx im 4. Rang, Dougoud wurde bei den Männern Fünfter.

Der Wettkampf in Oklahoma City ist der erste Anlass, der für das Qualifikationsranking der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles zählt. Die olympischen Slalom-Wettkämpfe werden ebenfalls auf der Anlage in Oklahoma City ausgetragen. (abu/sda)


Drei Schweizer in Zug in den Viertelfinals
Die Schweizer Tennisprofis nutzen ihren Heimvorteil beim Challenger-Turnier in Zug. In den Viertelfinals vom Freitag stehen mit Marc-Andrea Hüsler, Dylan Dietrich und Dominic Stricker drei einheimische Spieler.

Bereits steht auch fest, dass mindestens ein Schweizer die Halbfinals vom Samstag erreicht. Marc-Andrea Hüsler (ATP 297), der am Zug Open sein letztes Turnier spielt, trifft in einem Linkshänder-Duell auf Dominic Stricker (ATP 357). Der Berner gewann am Donnerstagabend gegen den Slowaken Norbert Gombos (ATP 366) 6:1, 6:3. Es war inklusive Qualifikation bereits sein vierter Sieg beim viertgrössten Turnier der Schweiz. Hüsler setzte sich in zwei Sätzen gegen den Argentinier Juan Torres (ATP 283) durch.

Ebenfalls durch die Qualifikation spielte sich Dylan Dietrich (ATP 556) bis in die Viertelfinals. Nach seinem überzeugenden Sieg gegen den Spanier Max Alcala Gurri (ATP 181) trifft der beste Spieler der amerikanischen Universitätsliga nun auf den als Nummer 8 gesetzten Franzosen Harold Mayot (ATP 211). (nih/sda)
Norwegen reicht Balogun-Beschwerde bei der FIFA ein
Der Balogun-Fall verursacht im Weltfussball weiter Aufregung und Erklärungsbedarf. Nun hat Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness angekündigt, eine formelle Beschwerde bei der FIFA einzureichen. Sie wolle die Einmischung von US-Präsident Donald Trump nicht ignorieren, erklärte sie in einem Interview der englischen Zeitung «Times».

«Wer gegen eine solche Regel verstösst, begibt sich auf einen gefährlichen Weg und gefährdet den gesamten Sport», sagte die 45-Jährige. Klaveness rügte die Fifa-Funktionäre und warf ihnen vor, den Fall vertuschen zu wollen. Trump hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino angerufen, woraufhin die Sperre von US-Stürmer Folarin Balogun aufgehoben wurde. Der US-Stürmer hatte das Achtelfinale gegen Belgien trotz einer zuvor erhaltenen Roten Karte bestritten. (abu/t-online.de)

Klopp-Vorstellung am Freitag? DFB plant Pressekonferenz
Wird morgen Jürgen Klopp offiziell als neuer deutscher Nationaltrainer vorgestellt? Das behaupten zumindest diverse deutsche Medien, denn der Deutsche Fussballbund (DFB) hat für den Freitagmorgen um 11 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. Klopp ist der Wunschkandidat für die Nachfolge von Julian Nagelsmann und befand sich in den letzten Tagen und Woche in intensiven Verhandlungen mit dem DFB. (abu/t-online.de)
Doppelter Aufstieg für GC Basketball Zürich
GC Basketball Zürich hat Historisches geschafft. Nach dem Gewinn des Meistertitels in der Nationalliga B steigen sowohl die Männer- als auch die Frauen-Equipe in die höchste Schweizer Liga auf.

Nach der doppelten Promotion wird GC Basketball Zürich in der kommenden Saison der einzige Schweizer Basketballverein sein, dessen Männer- und Frauenteam unter derselben Vereinsstruktur gleichzeitig in der Swiss Basketball League vertreten sind. (abu/sda)


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