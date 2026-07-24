Am Sonntag findet auf dem Brünig das zweitletzte Bergfest der Saison statt. Zu Gast ist eine starke Nordostschweizer Fraktion um Schwingerkönig Armon Orlik und Werner Schlegel. Derweil will Fabian Staudenmann eine Lücke schliessen.
Der Bündner Orlik bekommt es im Anschwingen mit dem Luzerner Marc Lustenberger zu tun, der St. Galler Schlegel trifft zum Auftakt auf den Berner Eidgenossen Michael Ledermann. Letzter Brünig-Sieger aus der Nordostschweiz ist Samuel Giger.
In den weiteren Spitzenpaarungen des ersten Ganges kommt es zu folgenden Paarungen zwischen Eidgenossen: Marcel Bieri (ISV) - Matthieu Burger (BKSV), Matthias Aeschbacher (BKSV) - Domenic Schneider (NOSV), Joel Ambühl (ISV) - Roger Rychen (NOSV), Etienne Burger (BKSV) - Martin Roth (NOSV), Jonas Burch (ISV) - Dominik Gasser (BKSV).
Ebenfalls am Sonntag kommt das Südwestschweizer Teilverbandsfest in Freiburg zur Austragung. Dabei greifen im Anschwingen die Eidgenossen Romain Collaud (SWSV) und Damian Ott (NOSV) sowie Lario Kramer (SWSV) und Nick Alpiger (NWSV) zusammen. Die Berner Favoriten Michael Moser und Adrian Walther bekommen es mit den Südwestschweizern Paul respektive Laurent Tornare zu tun. (car/sda)
Der Bündner Orlik bekommt es im Anschwingen mit dem Luzerner Marc Lustenberger zu tun, der St. Galler Schlegel trifft zum Auftakt auf den Berner Eidgenossen Michael Ledermann. Letzter Brünig-Sieger aus der Nordostschweiz ist Samuel Giger.
In den weiteren Spitzenpaarungen des ersten Ganges kommt es zu folgenden Paarungen zwischen Eidgenossen: Marcel Bieri (ISV) - Matthieu Burger (BKSV), Matthias Aeschbacher (BKSV) - Domenic Schneider (NOSV), Joel Ambühl (ISV) - Roger Rychen (NOSV), Etienne Burger (BKSV) - Martin Roth (NOSV), Jonas Burch (ISV) - Dominik Gasser (BKSV).
Ebenfalls am Sonntag kommt das Südwestschweizer Teilverbandsfest in Freiburg zur Austragung. Dabei greifen im Anschwingen die Eidgenossen Romain Collaud (SWSV) und Damian Ott (NOSV) sowie Lario Kramer (SWSV) und Nick Alpiger (NWSV) zusammen. Die Berner Favoriten Michael Moser und Adrian Walther bekommen es mit den Südwestschweizern Paul respektive Laurent Tornare zu tun. (car/sda)