Die Schweizer Tennisprofis nutzen ihren Heimvorteil beim. In denvom Freitagmitdrei einheimische Spieler.Bereits steht auch fest, dass mindestens ein Schweizer die Halbfinals vom Samstag erreicht.(ATP 297), der am Zug Open sein letztes Turnier spielt,in einem Linkshänder-Duell(ATP 357). Der Berner gewann am Donnerstagabend gegen den Slowaken. Es war inklusive Qualifikation bereits sein vierter Sieg beim viertgrössten Turnier der Schweiz.setzte sich in zwei Sätzen(ATP 283) durch.Ebenfalls durch die Qualifikation spielte sich(ATP 556) bis in die Viertelfinals. Nach seinem überzeugenden Sieg gegen den Spanier(ATP 181) trifft der beste Spieler der amerikanischen Universitätsliga nun auf den als Nummer 8 gesetzten Franzosen(ATP 211). (nih/sda)