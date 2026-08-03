Marvin Compper, der Assistenztrainer des FC St. Gallen, wird Chefcoach von Royal Antwerpen. Wie der Super-League-Klub mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 41-jährigen deutsch-französischen Doppelbürger im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Damit wurde für Compper der Weg frei für seinen ersten Job als Cheftrainer.
In den letzten zwei Jahren war der frühere Verteidiger Teil des Trainerstabs von Enrico Maassen. In diesem Sommer schloss er den Lehrgang für die UEFA-Pro-Lizenz erfolgreich ab. Bei Royal Antwerpen wird er unter anderem den Berner Stürmer Michael Frey coachen. (nih/sda)
In den letzten zwei Jahren war der frühere Verteidiger Teil des Trainerstabs von Enrico Maassen. In diesem Sommer schloss er den Lehrgang für die UEFA-Pro-Lizenz erfolgreich ab. Bei Royal Antwerpen wird er unter anderem den Berner Stürmer Michael Frey coachen. (nih/sda)