In einem Testspiel für die bevorstehendehaben die Nationalmannschaftenundeinen Weltrekord aufgestellt. In Reggio Calabria dauerte der erste Satz 89 Minuten. Nach Angaben des Deutschen Volleyball-Verbands war noch kein Satz in einem offiziellen Länderspiel länger. Der bisherige Bestwert war erst im Juni in der Nations League im Spiel Argentinien gegen Polen (62 Minuten) aufgestellt worden.In Süditalien wehrten beide Teams im ersten Durchgang 43 Satzbälle ab. Deutschland sicherte sich den Satz mit 66:64, musste sich dem Weltmeister am Ende aber dennoch in fünf Sätzen geschlagen geben. (abu/sda/dpa)