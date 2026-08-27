An der Mountainbike-WM im italienischen Val di Sole gewinnt Sina Frei eine Bronzemedaille. Die Zürcherin wurde Dritte im Short Track.
Geschlagen wurde Frei von der neuen Weltmeisterin Laura Stigger aus Österreich, die sich im Fotofinish gegen Evie Richards aus Grossbritannien durchsetzte. Nicole Koller und Alessandra Keller belegten die Ränge 5 und 6.
Bei den Männern verpassten die Schweizer das Podest, Dario Lillo wurde Sechster. Das Regenbogentrikot des Weltmeisters durfte sich der Franzose Adrien Boichis überstreifen lassen. (ram)
Geschlagen wurde Frei von der neuen Weltmeisterin Laura Stigger aus Österreich, die sich im Fotofinish gegen Evie Richards aus Grossbritannien durchsetzte. Nicole Koller und Alessandra Keller belegten die Ränge 5 und 6.
Bei den Männern verpassten die Schweizer das Podest, Dario Lillo wurde Sechster. Das Regenbogentrikot des Weltmeisters durfte sich der Franzose Adrien Boichis überstreifen lassen. (ram)